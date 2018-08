Política

Audiencia Nacional

Absuelto el líder de Def con Dos de enaltecimiento del terrorismo

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/07/2016

La Audiencia Nacional considera que los comentarios de Cesar Strawberry no forman parten del discurso del odio.

La Audiencia Nacional ha absuelto al cantante del grupo Def con Dos, César Augusto Montaña Lehman, más conocido por su nombre artístico "César Strawberry", de enaltecer el terrorismo y de humillar a víctimas de ETA y de los GRAPO en tuits publicados entre 2013 y 2014 por no considerar que sus comentarios formen parte del discurso del odio.

En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal, con el voto particular del magistrado Nicolás Poveda, considera probado que el cantante lo que hace en sus tuits es utilizar un marcado tono provocador, irónico y sarcástico como el de las letras de sus canciones.

Todo ello "con un tono critico con la realidad social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelven sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacifico y exclusivamente cultural" .

Después de analizar todos los tuits cuestionados, el tribunal concluye que los hechos no encajan en el delito de enaltecimiento del terrorismo, mientras que Nicolás Poveda en su voto discrepante considera que el acusado debía haber sido condenado porque sus tuits, sobre todo uno sobre José Antonio Ortega Lara, puede enmarcarse en el discurso del odio.

Los mensajes por los que se procesó al cantante son: "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco", "Street fighter, edición post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina", "¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano", "El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre, política del Partido Popular me hace añorar hasta los Grapo", "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora", "Franco, Serrano, Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar...si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre a su lado".

César Strawberry: "No me puedo arrepentir ni como persona ni como artista"

César Strawberry se ha mostrado "satisfecho" tras ser absuelto por la Audiencia Nacional de enaltecer el terrorismo y de humillar a víctimas de ETA y de los GRAPO.

"Arrepentirme no me puedo arrepentir ni como persona, ni como artista ni como ciudadano. Me puedo recriminar haber sido demasiado tonto, torpe, quizás excesivamente soez o zafio, haber tenido mal gusto... Pero en ningún caso un juicio moral se puede convertir en un juicio penal", ha dicho el artista en declaraciones a Efe.

"Uno puede cometer errores de este tipo, pero de ahí a que eso suponga que te metan en la cárcel...", ha lamentado Strawberry, que, a la pregunta de si a partir de ahora mantendrá otra actitud en sus manifestaciones públicas, ha señalado que ha defendido su discurso "desde la coherencia" y que lo seguirá haciendo.

"Como decía Gérard Briard, redactor jefe de Charlie Hebdo, 'la autocensura es el principio del autoritarismo. Con todo esto se intenta que tengamos miedo a pensar determinadas cosas y a decirlas, a equivocarnos, pero equivocarse es un derecho", ha añadido