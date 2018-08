Política

Elecciones autonómicas

Pili Zabala se postula para candidata a lehendakari de Podemos

20/07/2016

La tolosarra Pili Zabala, conocida por su labor por la convivencia y el reconocimiento de todas las víctimas (es hermana de Joxi Zabala, asesinado por el GAL), se presentará a las primarias para ser candidata a lehendakari de Podemos.

Podemos Euskadi ha señalado que Pili Zabala representa "a la perfección un proyecto de país inclusivo, justo y solidario a la altura de las demandas de la ciudadanía vasca".

Según ha informado esta formación, Zabala, tras recibir la propuesta de la dirección, decidió dar "un paso al frente y aprovechar la oportunidad que le ofrecía" este partido para "trabajar por una Euskadi más próspera, justa y solidaria".

La candidata propuesta por la dirección del partido ha agradecido a Podemos la oportunidad para liderar "un proyecto de futuro que ofrezca más oportunidades, avance hacia el blindaje de nuestros derechos, cuide y mejore nuestras instituciones y de pasos en la construcción de un marco de paz y convivencia estable y duradero".

La formación morada ha señalado que la propia Pili Zabala comparecerá este jueves en Donostia-San Sebastián junto con la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, y el secretario de organización de la formación, Lander Martínez.

Maria Pilar Zabala Artano (1968) nació en Tolosa y es odontóloga. Durante años ha trabajado por la paz y la convivencia en Euskal Herria. Ha sido una referencia en diversas iniciativas y asociaciones, tales como el programa del Gobierno Vasco Adi-Adian; el proyecto 'Hitzorduak' de Lokarri; el manifiesto del colectivo Eraikiz, en el que víctimas (de ETA, de abusos policiales o del GAL, como la propia Zabala) participaron y llamaron a denunciar la violencia de todos los lados.

En 2015 recibió el premio Gazte Role Model junto con Sara Buesa. Además, ha desarrollado su profesión en diversos ámbitos: docencia (es funcionaria de Formación Profesional), investigación e investigación forense (entre otros, con Paco Etxeberria).

Quienes presenten su candidatura podrán hacer campaña entre los días 27 y 31 de julio, mientras que la votación para su elección será del 29 al 31 de julio, y la proclamación de resultados se realizará el 1 de agosto, explicó ese partido.

Reacción del sector crítico

El sector crítico de Podemos Euskadi ha considerado que Pili Zabala es una "buena candidata", aunque ha acusado al secretario de Políticas, Eduardo Maura, de buscar "evitar la unidad".

El sector crítico, que propone como candidato a lehendakari al médico Juan Luis Uria, ha recibido "con satisfacción" la noticia de la incorporación al proceso de primarias de Pili Zabala, de quien destaca su trayectoria en materia de víctimas y de convivencia.

En ese sentido, ha expresado en un comunicado su "compromiso de lealtad y colaboración" hacia Zabala en el caso de que las bases de Podemos Euskadi decidan dar como triunfadora su candidatura.

No obstante, lamenta que "las maniobras aparateras" del equipo de dirección de Podemos Euskadi, encabezado por Eduardo Maura, "hayan impedido poder presentar al pueblo vasco una candidatura unitaria que hubiera reflejado el sentir mayoritario de este país en favor de unas políticas encaminadas a paliar los desajustes que la ideología neoliberal del gobierno central, con las cuales el PNV no sabe o no quiere enfrentarse".