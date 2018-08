Política

La Ley de víctimas de abusos policiales, a un paso de ser aprobada

20/07/2016

Se debatirá en el pleno del 28 de julio. PNV y PSE-EE, artífices del acuerdo que la ha hecho posible, han votado a favor en comisión; EH Bildu se ha abstenido.

El pleno del Parlamento Vasco aprobará el próximo 28 de julio, previsiblemente con el apoyo de PNV y PSE, la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre los años 1978 y 1999.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles el dictamen de este proyecto de Ley con los votos de PNV y PSE. El grueso del dictamen ha contado con la abstención de EH Bildu, mientras que PP y UPyD lo han rechazado. Previsiblemente estas votaciones se repetirán en el pleno del 28 de julio.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha defendido que ésta es "la mejor de las leyes posibles" y, aunque con ella no se pone fin al proceso de reparación y reconocimiento a estas víctimas porque "queda mucho trabajo por delante", cree que éste se debe ir haciendo desde "pasos firmes, que no generen frustración en las víctimas ni generen expectativas que no se van a ver cumplidas".

En este sentido, ha advertido a EH Bildu que sus enmiendas "supondrían suspender la Ley" y ha acusado al PP de presentar unas enmiendas "políticas" con las que pretende "desdibujar absolutamente" la Norma, al proponer que se elimine el contexto.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha recordado que han presentado 83 enmiendas para elaborar una Ley "más ambiciosa o de mayor alcance", y ha criticado que "no ha habido oportunidad para el debate". También ha rechazado que se haya buscado un "amplio consenso" como afirman PNV y PSE. "Muchas víctimas del Estado van a quedar excluidas del objetivo de la Ley", ha lamentado.

El parlamentario de PSE-EE, Patxi Elola, ha subrayado que se trata de una Ley "para las víctimas que no han sido ni reconocidas ni reparadas", y ha defendido que, "de la misma forma que no hay una sola acción terrorista que se pueda justificar por la violación de otros derechos, tampoco hay un solo abuso de poder que pueda explicarse por la existencia del terrorismo".

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha denunciado que el proyecto de Ley "alberga dosis importantes de inseguridad jurídica", fundamentalmente en los artículos 1 y 2 que hacen referencia al objeto de la ley y al ámbito de aplicación de la misma.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, por último, ha señalado que, tras el pacto entre PNV y PSE-EE el texto ha sido "mejorado", ya que "algunas cuestiones han sido aclaradas", aunque cree que no todas, como las que hacen referencia a su "encaje competencial". Por ello, ha anunciado que, "a día de hoy", no puede apoyar el texto.