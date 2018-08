Política

Rajoy acepta el encargo del rey pero no garantiza ir a la investidura

28/07/2016

El presidente del Gobierno español en funciones ha aceptado intentar formar gobierno, pero no ha garantizado presentarse a la investidura si no obtiene apoyos.

El presidente del Gobierno español en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que ha aceptado el encargo del rey Felipe VI de intentar ser investido, aunque no ha garantizado que se vaya a presentar finalmente a la sesión de investidura si no obtiene los apoyos necesarios.

En una comparecencia pública tras reunirse en el Palacio de la Zarzuela con el monarca, Rajoy ha reconocido que aún no dispone de los apoyos necesarios para ser investido, y ha descartado adelantar cuándo se celebrará la sesión en el Congreso de los Diputados.

El jefe de Gobierno en funciones se ha comprometido a hacer "todos los esfuerzos posibles para forjar los acuerdos que España necesita".



En ese sentido, ha explicado que se dirigirá "de manera preferente" a las fuerzas "constitucionalistas", con las que ve "razonable encontrar acuerdos".



Asimismo, ha asegurado que va a "redoblar los esfuerzos" de la negociación y abrirá una ronda de contactos, esta vez con el encargo del rey, tras las que informará de su resultado y de los apoyos que ha conseguido para una eventual investidura.

Eso sí: Rajoy no ha aclarado qué haría en el caso de que las negociaciones con los partidos políticos no fructifiquen. Al ser preguntado directamente si no iría a la investidura en el caso de no tener esos apoyos, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a responder que no es posible anticipar el futuro, ni conviene adelantar acontecimientos.

"Vamos a seguir trabajando, intentar formar gobierno con el encargo del rey, con una cierta altura de miras", ha añadido Rajoy, quien ha asegurado que en "un tiempo razonable" informará de si cuenta con los apoyos para "una eventual investidura". Es decir, "si estoy en condiciones o no estoy para formar gobierno".

Hasta el momento no cuento con los apoyos necesarios para formar Gobierno, pero acepto el encargo de SM el Rey Felipe. Sigo trabajando ? Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 28 de julio de 2016

El artículo 99 de la Constitución establece que el rey, previa consulta con los representantes políticos, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.



En el segundo apartado del mismo artículo, se establece que ese candidato expondrá ante el Congreso de los Diputados su programa político y solicitará la confianza de la Cámara.

La Carta Magna, por lo tanto, no recoge la posibilidad de que un candidato que haya aceptado el encargo del rey pueda declinar posteriormente someterse al Congreso.

Pastor "dará un tiempo" a Rajoy

Tras la comparecencia de Rajoy, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha anunciado que concederá "un tiempo" al candidato el PP para que intente buscar los apoyos para su investidura, para la que todavía no ha puesto fecha.



Preguntada en numerosas ocasiones si puede garantizar si Rajoy se presentará a la investidura tenga o no los apoyos, Pastor se ha remitido en todo momento al documento firmado por Felipe VI y a lo que establece la Carta Magna sobre el proceso de investidura.

PSOE: "Habrá una solución en varias semanas"

Horas antes de la reunión con Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reafirmado su rechazo a facilitar la investidura del candidato del PP a presidente, al que ha exigido que ésta vez sí se presente a la investidura "más pronto que tarde", y se ha mostrado convencido de que habrá una solución "en las próximas semanas".

Sin dar pistas de cómo se puede resolver el bloqueo, al sugerir que el voto contrario del PSOE a Rajoy no pasará a la abstención y que tampoco está dispuesto a intentar un gobierno alternativo, Sánchez ha mandado "un mensaje de confianza" a la ciudadanía.

"Estoy convencido de que habrá gobierno, de que la legislatura echará a andar y que tiene que tener plena confianza en que los 350 diputados que hemos sido contratados para resolver eta situación tan compleja encontraremos una solución en las próximas semanas", ha asegurado el líder socialista.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso después de su reunión de una hora con el rey en el Palacio de la Zarzuela.

El secretario general ha hecho especial hincapié en que Rajoy tiene la "responsabilidad constitucional" de dar "un paso al frente" y someterse a la confianza del Congreso para poner en marcha el "motor de la democracia".

Podemos: "Alternativa de izquierdas, complicado"

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que buscar una alternativa de izquierdas es hoy un objetivo "muy complicado" por las reticencias en el seno PSOE y porque la apuesta rupturista del Parlament hace más difícil el acuerdo con partidos independentistas, y en ese contexto calcula que el presidente en funciones Mariano Rajoy acabara gobernando porque, al final, Ciudadanos y el PSOE se moverán para dejarle paso.

Así lo ha manifestado este jueves el líder del partido morado tras ser recibido en audiencia por el rey Felipe VI dentro de la ronda de consultas con vistas a la designación de un candidato a la investidura.

En rueda de prensa en el Congreso, ha explicado que le han trasladado al jefe del Estado que Unidos Podemos está decidido a votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy, descartando cualquier opción de abstención técnica.

Para Podemos, lo deseable sería que el PSOE diera el paso para un Gobierno alternativo de izquierdas, pero admite que esa opción resulta hoy más complicada que antes porque los socialistas no parecen contemplarla, porque hay "muchas resistencias internas" a hablar con Podemos y porque la apuesta de independencia de Junts pel Sí en Cataluña dificulta aún más llegar a algún acuerdo con ERC y CDC-PDC aunque sea sólo para la investidura.