Rajoy ve posibilidades de formar gobierno tras su reunión con Rivera

Agencias | Redacción

03/08/2016

Aunque el líder de Ciudadanos mantiene su abstención en la investidura, ambos acuerdan hablar de presupuestos y de un "pacto contra el secesionismo".

El presidente del Ejecutivo español en funciones, Mariano Rajoy, ha admitido este miércoles, tras reunirse con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ve posibilidades de formar gobierno y ha prometido hacer todo cuanto esté en su mano para que así sea y no tener que repetir elecciones.

"El hecho de empezar a colaborar para resolver tres o cuatro problemas que están ahí es un dato positivo", ha dicho. "Hoy ya me voy de aquí sabiendo que ya puedo negociar algo", ha señalado, después de hacer hincapié en que va a negociar con Rivera "lo urgente" y que, para ello, volverán a reunirse en una fecha que no ha concretado.

Ambos líderes han estado reunidos durante casi una hora y media, en un encuentro que Rivera ha tildado de "cordial y fructífera".

El presidente del PP ha señalado que hoy se ha dado "un primer paso". "La más larga caminata comienza siempre con un primer paso. Y nadie ha dicho que esto iba a ser ni fácil ni rápido", ha agregado.

Rajoy ha transmitido también cierto optimismo ante la formación de Gobierno. "Si yo no viera ninguna posibilidad no hubiera aceptado el encargo del Rey para intentar formar gobierno", ha señalado antes de recordar que el escenario después de las elecciones del 20 de diciembre era diferente porque era "evidente" que había una mayoría en la Cámara iba a votarle que no.

El líder popular ha reiterado que, sin algún tipo de compromiso del PSOE, no habrá gobierno y se repetirán las elecciones, y al mismo tiempo opina que "sin compromiso de Ciudadanos, no habrá estabilidad para gobernar".

Rivera mantiene su abstención

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado al presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, que su partido se abstendrá en la segunda votación de la investidura y ha mostrado su preocupación por el "bloqueo" que ayer vio entre los líderes de las dos principales fuerzas. No obstante, ambos han logrado avanzar en áreas como los presupuestos o un "pacto contra el secesionismo".

En rueda de prensa en el Congreso, el líder de Ciudadanos ha reconocido que ambos han logrado avances en la futura negociación de los presupuestos. Así, Rivera ha trasladado a Rajoy la disposición de Ciudadanos a empezar a negociar el techo de gasto del próximo año y los Presupuestos de 2017, que deben presentarse antes del 30 de septiembre. No habrá aún una mesa formal de negociación, porque sigue sin saberse si Rajoy está en condiciones de superar la sesión de investidura, pero el Ejecutivo enviará la documentación al partido naranja para empezar a estudiarlo.

El presidente de Ciudadanos, que espera que el PSOE se sume a la mesa, ha asegurado que los presupuestos "son de España y de Europa" y no es una cuestión partidista.



El segundo acuerdo se refiere a la propuesta de Ciudadanos de solemnizar un pacto entre las fuerzas constitucionalistas para "defender la Carta Magna y rechazar el secesionismo y los referendos de autodeterminación", una idea que ahora el presidente del PP ha dicho que "ve bien" y que está dispuesto a promover, según ha comentado Rivera.



Ahora bien, al margen de estas dos cuestiones, en la reunión no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre la investidura, paso previo para llevar a cabo todas esas medidas. Rajoy no ha puesto fecha y Ciudadanos ha confirmado que, como máximo, se abstendrá en la segunda votación, lo que resulta insuficiente. Ambos han coincidido en reclamar al PSOE que abandone el "no".