Política

Elecciones vascas

Otegi: 'EH Bildu va a ganar las elecciones y será un revulsivo'

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/08/2016

Por su parte, Jasone Agirre ha explicado que "mi trabajo va a ser escuchar a la ciudadanía, preguntarle qué es lo que le preocupa y trasladarlo a las instituciones".

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la coalición abertzale va a ganar las próximas elecciones vascas y ser un "revulsivo de todo tipo".

"Se nos está yendo el país de las manos, desde el punto de vista social y político, porque las decisiones no se toman aquí", ha destacado el líder de la izquierda abertzale.

Otegi ha comparecido en una rueda de prensa en Bilbao para presentar a la cabeza de lista por Bizkaia de la coalición abertzale a las elecciones vascas del 25S, la periodista Jasone Agirre.

El candidato de EH Bildu ha apostado por tomar las decisiones en Euskadi, subrayando que "los que siguen insistiendo en que es posible alcanzar un acuerdo con el Estado, de una manera u otra, como el PNV y Podemos, venden humo".

El líder de la izquierda abertzale ha citado a Cicerón para definir sus aspiraciones: "Un gobierno honrado, leyes justas y un pueblo culto. Queremos una sociedad más justa, igualitaria y feliz", ha subrayado.

En este sentido, Otegi se ha quejado de la atención que se presta a si puede presentarse o no a las elecciones, por su posible inhabilitación: "Ese debate no es trascendente, de verdad; hay problemas más importantes".

"El debate no es si podré presentarme o no. El debate debería ser cómo es posible que alguien no pueda presentarse. Yo no estoy por encima de la ley -ha dicho hoy Otegi-. Los que dicen eso tienen una idea de la democracia bastante desnaturalizada; la democracia es la voluntad popular".

"Aquí, los que están por encima de la ley son los Bárcenas y compañía, los corruptos que no han pisado la cárcel", ha insistido.

Por su parte, Jasone Agirre, delegada del sindicato LAB pero sin militancia en ningún partido, ha detallado que hasta ahora ha centrado su trayectoria en la defensa de los trabajadores y trabajadoras y de la cultura vasca.

Agirre ha explicado que no le gusta "demasiado" la política actual. "Otegi dice que es buena señal: no me gusta la política espectáculo. Yo la entiendo como trabajar en lo que crees. Mi trabajo va a ser escuchar a la ciudadanía, preguntarle qué es lo que le preocupa y trasladarlo a las instituciones", ha resumido.