Política

Entrevista

Urkullu cree que todo apunta a que habrá terceras elecciones

Agencias | Redacción

18/08/2016

Por otra parte, ha acusado de "victimismo" a la izquiera abertzale, puesto que, aun conociendo la situación de Arnaldo Otegi, lo eligieron como candidato a lehendakari.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que está "perplejo" ante el hecho de que este miércoles Mariano Rajoy no fijara una fecha de una sesión de investidura y no entrara a analizar las seis condiciones que le planteó Ciudadanos para apoyarle, y considera que todo apunta, en estos momentos, a que habrá unas terceras elecciones.

Además, ha insistido en que el PNV dirá "no y no" a Rajoy, y cree que la suma de populares y C's va a ser "peor" para los vascos que la época de "recentralización de inusitada intensidad" que desarrolló el Partido Popular.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Urkullu considera que "es preocupante" que ayer el líder de Rajoy dijera que no es "tan importante" la investidura como un Gobierno estable, cuando, en todo caso, no va a tener estabilidad en el Ejecutivo porque los números "no le dan".

Sobre una posible alternativa, el lehendakari ha dicho que "hay otras opciones que deben ser trabajadas, pero nadie está trabajando. No hay ejercicio por parte de nadie de los grandes partidos de búsqueda de salida a esta situación".

Urkullu ha dicho que no ha hablado con Mariano Rajoy en los últimos meses y que "no hay interlocución" con los responsables del Gobierno central.

Candidatura de Otegi

En cuanto a la cuestión de la posible suspensión de la candidatura de Arnaldo Otegi para ser lehendakari por EH Bildu en las elecciones autónómicas vascas del 25 de septiembre, Urkullu ha recordado que su postura y la del PNV ha sido contraria a la ilegalización de las formaciones de la izquierda abertzale, al considerar que "todos los partidos políticos deberían tener opción a tener representación", ha afirmado que también su postura ha sido "clara y rotunda contra todo lo que era" el proceso por el 'caso Bateragune'.

"A partir de ahí, las formaciones son dueñas de los procesos internos y la decisión sobre sus candidatos. La izquierda abertzale o EH Bildu ha decidido que su candidato a lehendakari sea Arnaldo Otegi. Yo no tengo nada más que decir. EH Bildu y Sortu habrán valorado lo que eran las circunstancias que afectaban a Otegi", ha añadido.

Sobre el emplazamiento del aspirante de la coalición soberanista al lehendakari para que hiciera algo para impedir "el pucherazo" que se iba a producir al anular su candidatura, Iñigo Urkullu ha recordado que él "no tiene atribuciones sobre estas cuestiones".

"Injerencia" y "victimismo"

Asimismo, Urkullu ha señalado que, "en este caso, sobran la arrogancia y la injerencia, como en otras tantas ocasiones, del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, "como de otros ministros también del Gobierno español en funciones, que en este tipo de cuestiones u otras se han pronunciado como una injerencia sobre lo que son los ámbitos judiciales".

"Sobra arrogancia, sobra injerencia, pero también sobra victimismo en la izquierda abertzale en relación a esta situación que era conocida, que era más o menos prevista sobre lo que pudiera ser ese proceso complejo jurídico-técnico", ha concluido.

Consulta

El lehendakari ha afirmado que el PNV volverá a incluir en su programa electoral la convocatoria de una consulta sobre el autogobierno vasco que considera "irrenunciable", aunque previo acuerdo entre los partidos de Euskadi y pacto en las Cortes Generales.

Aunque en la campaña electoral de hace cuatro años el PNV marcó el año de 2015 para efectuar la consulta, Urkullu ha dicho que no considera un fracaso que no se haya llevado a cabo, ni que no se haya producido un acuerdo en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, ya que considera que hay "mimbres suficientes" para un entendimiento entre las fuerzas políticas.

"Puse la fecha para esta legislatura pensando que la realidad del Estado español en cuanto a modelo territorial e institucional invitaba y hasta exigía que hubiera una negociación entre partidos e instituciones sobre una nueva realidad estatal de modelo plurinacional", ha añadido.

"Sigue siendo una tarea pendiente, una necesidad no solo para Euskadi, sino para el Estado español", ha señalado el lehendakari y candidato del PNV.

didato del PNV.didato del PNV.didato del PNV.didato del PNV.