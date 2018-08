Política

Investidura de Mariano Rajoy

El PSOE anuncia que votará no a la investidura de Rajoy

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/08/2016

Pedro Sánchez ha descartado la posibilidad de la abstención diciendo que el PSOE "no será cómplice de la corrupción, ni de la precariedad ni del desempleo".

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que Mariano Rajoy tiene que "empezar a negociar y a acordar con sus aliados potenciales" y ha avisado de que su partido no sólo votará en contra de su investidura, sino que "por coherencia" también lo hará contra los presupuestos.

En un encuentro con los medios de comunicación en Ibiza, Sánchez se ha mostrado seguro de que los Presupuestos Generales del Estado traerán más recortes "como consecuencia de su política económica".

"Le insto a Rajoy a negociar y acordar para lograr un gobierno conservador de corte no continuista", ha señalado, antes de dejar claro que el PSOE "es la alternativa, no un aliado potencial". "No seremos cómplices de la corrupción, ni de la precariedad ni del desempleo", ha añadido.