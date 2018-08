Política

Formación de gobierno

Rajoy pide al PSOE que actúe con 'sentido común'

Agencias | REdacción

20/08/2016

Considera que estar sin Gobierno es una "situación absurda" y añadido que "no va a llegar a ningún acuerdo con Podemos".

El presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su deseo de que el PSOE actúe al final con "sentido común", porque, una vez que los españoles han hablado, "esto no se aguanta más" ya que estar sin Gobierno es una "situación absurda".

Tras un largo paseo y después del café de rigor, ha explicado ante los medios congregados en el municipio de Ribadumia (Pontevedra), que el escenario de unas terceras elecciones sería "algo disparatado, no ocurre en ningún país de Europa, vamos".

"Estar diciendo que no a todo, no tiene mucho sentido", ha afirmado, en alusión al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al mantenerse este partido en su negativa a propiciar un gobierno del PP y a apoyar unos hipotéticos presupuestos generales de 2017 que presente tal organización política.

Ha recalcado que él ha de intentarlo y que va a hacerlo, porque "el PSOE es un partido de gobierno, ha gobernado en muchas ocasiones, y sus votos son necesarios ahora para que España tenga un gobierno".

"En el supuesto de que consigamos un acuerdo --en referencia al posible pacto del PP con Ciudadanos y Coalición Canaria-- todavía no sería suficiente. Mi intención es llamar al secretario general del PSOE para ver si somos capaces de construir algo, que es de lo que se trata en este momento, porque lo que no podemos es estar sin gobierno", ha reiterado, dado que "es una situación absurda que puede acabar haciendo daño al país".

"De lo que se trata es de formar gobierno, que es lo que el sentido común dice", máxime transcurridas dos convocatorias electorales, ha incidido, porque "sería un disparate volver a repetir".

Sin acuerdos con Podemos

En cuanto al anuncio de Podemos de que esperan un fracaso de la investidura para hablar con el PSOE, Rajoy ha manifestado que él, "con Podemos" no va "a llegar a ningún acuerdo".

"Podemos ha tenido su resultado, representan a una parte además importante de la sociedad española, pero Podemos y el PSOE no sumarían, necesitarían también de varios partidos independentistas", ha expresado. Y ha concluido advirtiendo de que no le parece "que fuese una buena solución para España". "Es más, me parece bastante mala", ha dicho.

