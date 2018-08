Política

Premio Ramón Rubial 2009

Rubalcaba: 'Hoy solo cabe un final de ETA, el unilateral'

Redacción

02/06/2010

El ministro del Interior ha defendido los intentos realizados por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero de alcanzar un final dialogado del terrorismo durante su primera legislatura.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado hoy que, "ETA acabó (en 2007) con la posibilidad de que exista un final dialogado y hoy solo cabe un tipo de final: El final unilateral, definitivo, incondicional y contrastable".

Rubalcaba ha hecho esta afirmación en el discurso en el que ha agradecido la concesión del Premio Ramón Rubial 2009 a la Defensa de los Valores Socialistas, concedido por la Fundación que lleva el nombre del histórico líder del PSOE durante el franquismo y la transición que le ha sido entregado hoy en Bilbao.

El ministro del Interior ha defendido en su intervención los intentos realizados por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapaero de alcanzar un final dialogado del terrorismo con ETA durante su primera legislatura.

"Los socialistas hemos intentado el diálogo, por cierto, como todos, arrastrando la incomprensión y las críticas. y no ha sido un intento inútil. Hoy no estaríamos donde estamos si no lo hubiéramos intentado y, por haberlo intentado sinceramente, sabemos que esa ya no es la vía para alcanzar el fin de la violencia", ha subrayado.



Rubalcaba también ha destacado que "entre todos estamos consiguiendo que la única opción de riesgo que se asuma hoy en día en Euskadi sea la de ser terrorista; que los únicos que tengan miedo hoy a andar libremente por la calle sean los asesinos y los fanáticos".

"Tenacidad y mucho aguante"

"Y esto no es una tarea del último año, sino que ha exigido mucho sacrificio, tenacidad y mucho aguante; y cuando ETA sea historia, se verá que su final se alcanzó a base de firmeza política y policial y, también, a base de diálogos frustrados", ha matizado.

Además de a Rubalcaba, la Fundación Rubial ha entregado los premios que llevan el nombre del que presidiera el PSOE en los primeros años de la democracia a Nelson Mandela; las empresas Repsol y Mercedes Benz; la ONG Mundukide Fundazioa, al club de remo Kaiku y al editor Ernesto Santolaya.