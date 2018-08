Política

Sesión de investidura

Se confirma el fracaso de Rajoy en la investidura

agencias | eitb.eus

31/08/2016

Tal y como se esperaba, la mayoría del Congreso de los diputados se ha mostrado en contra de la investidura del candidato del PP.

El Congreso de los Diputados español ha rechazó ayer, miércoles, la reelección como presidente del Gobierno del líder del PP, Mariano Rajoy, con 170 votos a favor y 180 en contra.

Rajoy presentará de nuevo su candidatura en una votación que tendrá lugar el viernes 2, con escasas posibilidades de éxito.

Rajoy logró 170 votos de su partido, de Ciudadanos, Foro Asturias, CC y UPN.

En contra votaron el PSOE (85 diputados), IU-Podemos (71) y otros 24 diputados, entre ellos el PNV, EH Bildu, PDC y ERC.

Tal como establece la Constitución, el viernes próximo tendrá lugar una segunda votación sobre Rajoy, aunque el tono del debate permite augurar que será rechazado de nuevo en esa nueva votación en la que una mayoría simple (más votos a favor que en contra) es suficiente.

A partir de ayer se abrió un período legal de dos meses en los que el rey Felipe VI podría proponer nuevos nombres para la candidatura a jefe del Ejecutivo, pero si transcurre ese plazo sin un presidente elegido se disolverá el Parlamento y se convocarán nuevas elecciones legislativas para diciembre.

Mientras tanto, Rajoy se mantiene como presidente del Gobierno en funciones, con competencias limitadas.

"La crónica de una derrota anunciada"

A primera hora de la mañana, inició el debate, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, solemnizó desde la tribuna del Congreso su "no" a la investidura de Mariano Rajoy, al que dijo que el debate era "la crónica de una derrota anunciada", porque llegaba sin apoyos y con un pacto del que debería estar "avergonzado".

Además, aprovechó para recordarle las críticas que Rajoy le lanzó en su propio debate de investidura, en marzo pasado.

Así, Sánchez justificó su "no" a Rajoy en la "desconfianza" que genera el candidato a la investidura por la "corrupción", las "mentiras" durante su mandato y el "uso y abuso" de las instituciones.

"Un poco de resposabilidad"

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, por su parte, pidió al líder del PSOE "un poco de responsabilidad" y que le deje gobernar tras el acuerdo con C's y Coalición Canaria.

En la recta final del cara a cara entre ambos en el debate de investidura, Rajoy subrayó que ya no pide a Sánchez un acuerdo para un gobierno de coalición o un acuerdo parlamentario, sino que facilite que España tenga un Gobierno.

"Déjennos ustedes al menos gobernar. No bloquee y no nos lleve a una tercera convocatoria electoral", añadió antes de subrayar que esos nuevos comicios parece que "son su deseo".

Rajoy reprochó a Sánchez las críticas que ha vertido contra él, y tras recordar la diferencia de escaños entre el PP y los socialistas, le ha planteado: "Si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted?, ¿pésimo?".

Los intereses de los españoles están por encima de los suyos, Sr. Sánchez. Dé una salida #InvestiduraRajoy pic.twitter.com/KzohQbXP4X ? Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de agosto de 2016

"Ya es hora de decidirse"

Por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, reprochó a Pedro Sánchez que no haya sido todavía capaz de elegir entre facilitar un Gobierno del PP u optar por una alternativa con Podemos, y le ha dicho que "ya es hora de decidirse".

Sin embargo, Iglesias elogió a Sánchez por haber sido capaz de haber resistido las presiones, incluso dentro de su partido, para facilitar un Gobierno del PP. Le dió las gracias por ello, pero le emplazó a buscar otra alternativa con Podemos y todas las fuerzas que votaron en contra de la investidura de Rajoy.

"Entre lo malo y lo menos malo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, justificó su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy al asegurar que "hay que elegir entre lo malo y lo menos malo" y añadió que no se ve capaz de decir a los españoles que hay que repetir las elecciones por un "carguito".

'Si reconoce que los vascos somos nación, llámenos'

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguró que tanto el discurso de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, como su acuerdo con Ciudadanos y sus años de gobierno, les demuestran que "no quiere" el voto del PNV y admitió que tampoco su partido quiere dárselo mientras no cambie sustancialmente, entre otras cosas, mientras no reconozca que Euskadi es una nación que requiere un nuevo acuerdo bilateral con el Estado reconociendo que los vascos son "una nación con voluntad mayoritaria de ser así considerados". "Entonces, llámenos. Mientras tanto, agur", le dijo a Rajoy.

"Desalojar al PP"

La portavoz de EH Bildu, Mariam Beitialarrangoitia, aseguró que Arnaldo Otegi, "pese a quien pese", va a ser el candidato de su formación a las elecciones vascas del 25 de septiembre y llamó a "desalojar al PP" para superar la política "de venganza y represión".

Metedura de pata

En una de sus réplicas en el debate de investidura, Rajoy informó de que habló el lunes pasado con Santos para felicitarle por la conclusión del acuerdo. En esa conversación, Santos invitó al Gobierno español a enviar una representación al acto de firma del acuerdo de paz con las FARC, y Rajoy ha metido la pata y ha informado de que se el acto se celebrará el 26 de septiembre, información que aún no conocía el propio pueblo colombiano.