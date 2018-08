Política

Guerra interna en el PSOE

Felipe González se siente 'engañado' por Pedro Sánchez

28/09/2016

El expresidente español ha dicho que Sánchez le dijo que se abstendría en la segunda votación de la investidura de Rajoy. Sánchez le ha respondido que el no a Rajoy lo acordó todo el partido.

El expresidente del Gobierno español, Felipe González, ha manifestado hoy que se siente "engañado" por Pedro Sánchez porque, según asegura, éste le dijo que el PSOE se abstendría en una segunda investidura de Mariano Rajoy.

"El 29 de junio me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría contra la investidura del Gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y la verdad es que, viendo lo que está pasando, a mí no tiene por qué darme explicaciones. Me siento frustrado, como si me hubieran engañado", ha relatado en una entrevista difundida este miércoles por la Cadena Ser.

Felipe González considera que el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería dimitir si el Comité Federal del partido rechaza el próximo sábado su plan de convocar un congreso en diciembre, precedido por unas primarias para elegir líder el 23 de octubre.

"Si el comité federal fija una posición, la que sea, abstención, no abstención, voto en contra o mediopensionista, esa posición mayoritaria la asume todo el mundo. Y si no la quiere asumir, tiene que dimitir", ha afirmado.

Sánchez recuerda a González que el no a Rajoy lo acordó todo el partido

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado hoy al expresidente del Gobierno Felipe González que el voto en contra a la investidura de Mariano Rajoy fue una decisión respaldada por todos los dirigentes del partido en el Comité Federal.

En un comunicado, Sánchez ha dicho que "respeta las opiniones expresadas en relación a la situación política actual" por González. Asímismo, el líder socialista ha señalado que mantiene conversaciones habituales con dirigentes y excargos del partido y que "no va a valorar ni a hacer público el contenido de ninguna de ellas".

Luena pide a Gónzalez que no confunda sus deseos

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha pedido al expresidente Felipe González que "no confunda sus deseos con la realidad del PSOE" y ha asegurado que "la verdad y toda la verdad" es que el secretario general, Pedro Sánchez, "siempre ha tenido muy claro votar no al PP y a Rajoy".

Luena se ha referido de esta forma en la Cope a las declaraciones de González.

Tras criticar que el expresidente del Gobierno haga pública una "conversación privada", el número dos del PSOE ha advertido a éste de que, además de "hablar" a los militantes, "conviene escucharles".

García-Page: Sánchez debe pedir disculpas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado hoy que "faltan de entrada disculpas" al expresidente del Gobierno Felipe González y, "por supuesto, algo de claridad" por parte del líder socialista, Pedro Sánchez.

También se ha referido a la posibilidad de forzar la salida del secretario general del PSOE y que se haga cargo del partido una gestora, y ha opinado que "sería el último recurso" y que habría que evitarlo "por todos los medios".