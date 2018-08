Política

Crisis en el PSOE

Fractura total en el PSOE

Agencias | Redacción

01/10/2016

Tras perder la votación para celebrar un congreso extraordinario, el hasta ahora secretario general del PSOE ha presentado su dimisión.

Pedro Sánchez ha anunciado su dimisión como secretario general, después de que Comité Federal del PSOE hubiese puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez al tumbar su propuesta de celebrar primarias y un congreso exprés.

En un votación realizada a mano alzada entre los 253 miembros del Comité Federal que asistían a la reunión de hoy 133 votaron en contra de la propuesta de Sánchez, mientras que a favor de la iniciativa se recogieron 107 votos.

Con anterioridad la Mesa del Comité Federal ha rechazado someter a votación la moción de censura presentada por el sector crítico contra Pedro Sánchez, y avalada por 129 firmas.

Votación fallida

Después de horas de bloqueo y varios recesos, el Comité Federal del PSOE había decidido votar en urna la posible celebración de un congreso extraordinario. Pero finalmente, se ha suspendido a consecuencia de la negativa del sector crítico a participar en ella, ya que han considerado que la votación que se estaba llevando a cabo sin el control de la Mesa del Comité Federal y sin un censo impugnable y han comenzado a oírse dentro de la sala gritos de "pucherazo" y de "tramposos".

Ante esos hechos, los críticos han decidido recoger firmas entre los delegados del Comité Federal con el fin de presentar una moción de censura a Pedro Sánchez y forzar su cese.

Ofrecimiento de Pedro Sánchez

Previamente, el secretario general Pedro Sánchez ha ofrecido a los críticos que los miembros que dimitieron el pasado miércoles regresen a la Ejecutiva Federal para que ésta se vuelva a reunir el próximo lunes y convoque un nuevo Comité Federal el próximo sábado, día 8, para tratar de buscar un consenso. Sin embargo, éstos han rechazado la oferta, argumentando su negativa en que "no puede readmitir quien ya no es secretario general".

Por su parte la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha pedido hoy que se vote la propuesta de los críticos de nombrar una gestora que se haga cargo del partido en lugar de Pedro Sánchez y su dirección en funciones. Ante la negativa de Ferraz, Díaz ha planteado como alternativa esperar a que se reúna la Comisión de Ética y Garantías para que emita un dictamen que eleve al Comité Federal.

Tensión máxima previa a la reunión

En la reunión de hoy, se había previsto decidir si Pedro Sánchez seguiría al frente del partido y se celebrarían ya primarias y el congreso o si los críticos le desbancarían del poder y se nombraría una gestora que tomara las riendas hasta la asamblea federal, que sería posterior a la formación de gobierno.

Sánchez ha llegado en coche a la sede del PSOE sin hacer declaraciones. La calle Ferraz ha sido cortada al tráfico, ante más de un centenar de militantes que han acudido a la sede para defender al actual secretario general.

La reunión del máximo órgano del partido ha venido marcada por un clima de tensión y enfrentamiento entre ambas facciones cuyo detonante fue la dimisión de 17 miembros de la dirección el pasado miércoles.

A pesar de la rebelión, respaldada por la presidenta andaluza, Susana Díaz, Sánchez ha mantenido el control en la sede de Ferraz de la mano de la Ejecutiva en funciones. Los detractores, en cambio, alegan que esa dirección está disuelta y que el partido debe nombrar una gestora que pilote la transición hasta el próximo congreso.

Sánchez anunció a última hora del viernes que dimitirá si el Comité Federal opta por la abstención y rechaza su postura de mantener el no a Mariano Rajoy e intentar un gobierno alternativo.

A su llegada, el secretario de Acción Política del PSOE, Patxi López, ha apelado a la "serenidad", la "sensatez" y la "cordura" del que espera un debate que dé respuesta y soluciones a los problemas de los ciudadanos.

Los críticos son recibidos a gritos de 'traidores' y 'golpistas'

Dirigentes del sector crítico del PSOE como Eduardo Madina o José María Barreda han sido recibidos por un grupo de simpatizantes socialistas a su llegada a la sede de la calle Ferraz con gritos de "traidores", "golpistas" y "tejeros", y han sido invitados a afiliarse al PP.

"No es no" y "No a los barones, sí a la democracia" son otras de las consignas que alrededor de medio centenar de simpatizantes y afiliados socialistas han gritado cuando accedían a Ferraz algunos miembros del sector crítico.

Dentro de la sede se encuentran ya el secretario de Organización en funciones del PSOE, César Luena, y la dirigente crítica Verónica Pérez, además de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.