Política

Crisis en el PSOE

Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE

Agencias | Redacción

01/10/2016

Tras perder la votación para celebrar un congreso extraordinario, el hasta ahora secretario general del PSOE ha presentado su dimisión.

Pedro Sánchez ha anunciado esta noche ante el Comité Federal que presentaba su dimisión tras perder la votación para convocar un congreso extraordinario por 132 votos en contra y 107 a favor.



En su discurso de despedida ha apelado a la unidad del PSOE y ha argumentado que había hecho esa propuesta porque se estaba cuestionado la figura del secretario general, destacando que al menos "así lo ha sufrido".



En segundo lugar ha explicado que la propuesta tenía que ver con la posición política, en relación a si el PSOE debería intentar formar un gobierno alternativo al PP, aunque desgraciadamente no fue posible la anterior legislatura.



Pedro Sánchez ha añadido que el congreso era para dirimir esas dos cuestiones. "Y sigo creyendo que debe ser la militancia quien decida esas cuestiones, tiempo hay", ha remarcado.



Finalmente ha indicado que ha sido para él un orgullo y un honor dirigir el PSOE y ha deseado todo el acierto del mundo a quien le suceda, destacando que la Ejecutiva saliente servirá de manera leal.

"Lo más importante es sostener la palabra"

Más tarde, y ya ante los medios de comunicación, en una comparecencia tras la que no ha admitido preguntas, Sánchez ha recordado que, como dijo ayer, él no puede "administrar" una decisión que no comparte, porque sus padres le enseñaron que "lo más importante es sostener la palabra" y defender sus convicciones.



Por eso, en consecuencia del "resultado adverso" de la votación de esta tarde, su Ejecutiva y él mismo han presentado la dimisión, tras un día muy intenso en el que, ha admitido, el partido ha vivido un debate con "mucho acaloramiento"

El ya exsecretario general ha querido enviar un mensaje a la militancia, a los afiliados y a los "socialistas de corazón tengan o no carné" para decirles que "hoy más que nunca está justificado y hay que estar orgulloso de militar en el PSOE".



Y en consecuencia por ese orgullo, ha prometido su "apoyo leal" a la gestora que surja del partido en las próximas horas, el mismo apoyo leal que "siempre" ha pedido y que ha dicho haber tenido "en muchas ocasiones" en los últimos dos años.

Pasadas las 21:30 horas, Sánchez ha salido del edificio, ante lo que los militantes que estaban a la salida del garaje con pancartas en su apoyo gritaban "¡Pedro, Pedro!".

Elección de una Gestora

Los miembros del Comité Federal del PSOE trabajaban esta noche en la configuración de una comisión gestora que dirija el partido hasta el próximo congreso. Dicha comisión estará presidida por el presidente de Asturias, Javier Fernández y se espera que cuente con representación de los dos sectores del partido enfrentados, informaron fuentes socialistas.

Asimismo, la intención es que esa gestora tenga entre 8 y 9 miembros y que haya una representación casi paritaria entre los sectores, el de los críticos y el del derrotado exsecretario general Pedro Sánchez.

También se quiere que en la gestora haya una representación territorial adecuada. Las fuentes citadas explicaron que las negociaciones para llegar a un acuerdo de consenso serán largas y que incluso pueden durar varias horas.

¿Investidura de Rajoy o terceras elecciones?

La gestora creada hoy por el PSOE para llevar las riendas del partido hasta la elección de una nueva dirección deberá decidir en el plazo de una veintena de días si, una vez enterrado el gobierno alternativo que pretendía Pedro Sánchez, permite que gobierne Mariano Rajoy o habrá terceras elecciones.



La dimisión de Sánchez ha dejado por tanto reducidas a dos las posibilidades de futuro existentes ante el bloqueo de la situación política.



Pero las posiciones mantenidas hasta ahora por los barones críticos al ya exsecretario general socialista abren la posibilidad de que Rajoy cuente con apoyos suficientes para obtener la confianza del Parlamento.



El plazo para dilucidar si habrá gobierno o no es el 31 de octubre, ya que esa es la fecha en la que, en caso de no haber logrado nadie su investidura, se convocarán automáticamente las terceras elecciones.



Por tanto, son 30 los días que restan hasta entonces, pero la gestora tendrá que haber tomado su decisión antes, ya que apurar el plazo haría imposible una investidura.

Revilla revela que Sánchez se presentará a las primarias

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha revelado que el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se volverá a presentar a las primarias tras haber dimitido este sábado del cargo.



Así lo ha desvelado Revilla en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha detallado que ha mantenido una conversación telefónica con Sánchez tras haber presentado su dimisión como secretario general del PSOE y éste le ha comunicado que "se va a presentar las primarias".



"He hablado con Pedro Sánchez tras su dimisión y me ha dicho que piensa presentarse a primarias", ha indicado Revilla, quien ha apuntado que lo que ha sucedido en el PSOE "viene de más arriba y las personas son instrumentos".

instrumentos".