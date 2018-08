Política

Formación de Gobierno

Rajoy dice que no pondrá ninguna condición al PSOE para ser investido

06/10/2016

El presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que es un 'disparate' ir a unas terceras elecciones y asegura que 'lo urgente, razonable y sensato' es conformar ya un Gobierno.

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, hoy ha asegurado que no pondrá "ninguna condición" al PSOE para ser investido y ha recalcado que ir a unas terceras elecciones en España "es un disparate". Rajoy considera que "lo urgente, razonable y sensato" es conformar ya un Gobierno y por ello ha reiterado su oferta a los socialistas para conformar un Gobierno de coalición o "pactar siete u ocho grandes asuntos".

En declaraciones en Torremolinos (Málaga) antes de la inauguración del XII Congreso Jurídico de la Abogacía ICA-Málaga, ha subrayado que quiere tener "un diálogo a la mayor celeridad posible y con absoluta franqueza" con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no va a poner "ninguna condición", porque opina que "lo urgente, razonable y sensato es que haya Gobierno, no se trata de poner exigencias a unos ni a otros". "Planteé una coalición y si no es posible estamos dispuestos a considerar cualquier posibilidad porque la prioridad es formar Gobierno e intentar el diálogo con el PSOE, es necesario para poder conformar Gobierno", ha abundado. "Ir a elecciones es un gran disparate", ha apostillado.

"España necesita un Gobierno urgentemente, se trata de consolidar la recuperación económica y de continuar la creación de empleo", ha dicho, y ha aludido a los últimos datos hechos públicos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aumenta la previsión de crecimiento en este año. "Pero como ya avisamos el año que viene no va a ir tan bien", ha advertido.

En este punto, ha reiterado que "lo mejor" sería un Gobierno "que diese estabilidad, seguridad y certidumbre".

