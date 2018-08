Política

La gestora mantiene el no a Rajoy pero añade:'Abstenerse no es apoyar'

03/10/2016

"La peor de las soluciones es ir a elecciones", ha asegurado Javier Fernández. Pedro Sánchez, por su parte, ha anunciado que no dejará su escaño. ''Tengo un compromiso con los electores'', añade.

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha afirmado este lunes que su partido mantiene vigente la resolución del Comité Federal de votar en contra de Mariano Rajoy, si bien ha precisado que "abstenerse o apoyar no son la misma cosa".

Tras la primera reunión mantenida por la gestora después de la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, Fernández ha asegurado que "la peor de las soluciones es ir a elecciones".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Fernández ha señalado que será el Comité Federal, como máximo órgano, el que decida qué postura adoptará en caso de que Rajoy intente de nuevo la investidura.

Aunque ha subrayado que el no a Rajoy sigue vigente por ahora, ha precisado que una abstención no sería lo mismo que un apoyo a un gobierno del PP. "Hagamos lo que hagamos, es evidente que el PSOE tiene un problema y asume un desgaste", ha admitido el dirigente asturiano, quien ha puntualizado que la gestora no ha abordado el asunto de la gobernabilidad en su primera reunión.

Lo que ha dejado claro es que entre las opciones que podría haber para desbloquear la situación política, no estaría dar libertad de voto a los 85 diputados socialistas, como ha pedido el PSC en caso de que se plantee la abstención.

Rajoy llama por teléfono a Javier Fernández

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE ha recibido esta mañana la llamada protocolaria del presidente del Gobierno en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, y ambos han acordado proseguir con el cauce de comunicación.

Pedro Sánchez anuncia que no dejará el escaño

Tras su dimisión como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que no deja su escaño en el Congreso y ha aprovechado para reivindicar la importancia de los militantes y pedirles unidad, con sendos mensajes publicados en su cuenta de Twitter. "Tengo un compromiso con los electores y voy a seguir trabajando desde mi escaño de diputado para mejorar la vida de los ciudadanos", ha escrito Sánchez. "Hoy más que nunca la militancia del PSOE es lo más importante. Sois la voz de este partido. Debemos permanecer unidos", ha añadido poco después.

