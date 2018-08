Política

PSOE

La gestora del PSOE perfilará este lunes su voto para la investidura

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/10/2016

El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, asegura que si no se quiere ir a unas terceras elecciones, el PSOE tendría que abstenerse ante Mariano Rajoy.

La gestora del PSOE, presidida por Javier Fernandez, empezará este lunes a perfilar el calendario de reuniones para decidir el voto que el partido adoptará ante la investidura de Mariano Rajoy, aunque ya ha adelantado que la decisión final del comité federal se postergará hasta después de las elecciones primarias del PSC, que tendrán lugar el día 15 de octubre.

El calendario obliga a los socialistas a realizarla durante la tercera semana de octubre, entre el día 17 y el día 23, para que dé tiempo a celebrar una nueva investidura antes de que se extinga el plazo dictado por la Constitución (54 días después de la primera), que finaliza el próximo 31 de octubre.

"Hay muy poco tiempo. Queremos apurar casi todo ese tiempo, pero ahora no puedo decir cuando será, porque no lo sé", ha asegurado Fernández. En cuanto a la convocatoria de unas elecciones primarias para elegir a un nuevo secretario general, se ha afianzado en que "ahora mismo no es el momento del candidato" sino de "evaluar si se debe ir a unas elecciones o no". "Si queremos evitarlo tendríamos que ir a una abstención", ha concluido.

Javier Fernández, que hace una semana se marcó como meta "sofocar el incendio" que consume al PSOE, estaría en condiciones mañana de hacer un primer balance optimista, en el que resaltaría la actitud casi unánime de sus cargos institucionales de asumir que en este momento para todos "lo más importante es el diálogo y el entendimiento".

La gestora podría esgrimir el "magnífico" ambiente que asegura que se vivió en la reunión que mantuvo la pasada semana con el grupo parlamentario del Congreso, aunque las heridas sigan abiertas sobre todo entre los militantes.