Mendia avisa que si el PSOE se rompe será culpa de la dirección

23/10/2016

Patxi Lopez, por su parte, apuesta por el 'no', aunque ha asegurado que, si gana otra opción, habría que optar por la abstención mínima para "no fracturar más al partido".

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha advertido a la entrada al Comité Federal de este domingo que si el PSOE se rompe hoy por el viraje del "no" a la abstención a Mariano Rajoy será culpa de la dirección del partido.

Mendia, en declaraciones a los medios en la sede de Ferraz, no ha aclarado si estaría dispuesta a romper la disciplina de voto, llegado el caso, pero sí ha dicho que los socialistas vascos "siempre" respetan los órganos federales.

Ha insistido en su "no" a Rajoy como lo ha hecho también el exlehendakari Patxi López, quien ha señalado que hoy hay que buscar que los socialistas "no se hagan daño" y busquen fórmulas que permitan que el partido "no se fracture más" en caso de abstención.

Cree que lo mejor para el PSOE y España "no es avalar" a un Gobierno "incapaz de vertebrar" este país y que lejos de solucionar los problemas que tiene "los agrava".

Por eso hay que mantener el "no", ha recalcado López, que confía en que del debate del comité de hoy se adopte "la mejor decisión para todos".

Mendia también ha añadido que no ve ninguna "razón nueva" en estos meses para que el PSOE se vea obligado a cambiar su posición y ha dicho estar expectante por escuchar a esas voces que defienden la abstención y que hasta ahora han estado calladas dentro del partido pero apostaban fuera por facilitar un gobierno del PP.

