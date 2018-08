Política

Sesión de investidura

Rajoy se presenta para conformar un gobierno 'estable y duradero'

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/10/2016

Mariano Rajoy asume que su gobierno necesitará dialogar y ofrece al resto de grupos pactos en los grandes asuntos. El debate se reanuda hoy a las 09:00 horas.

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, dijo en su discurso de investidura ante el pleno del Congreso que ha aceptado someterse a esta sesión porque España necesita "un nuevo ejecutivo con urgencia y estabilidad".

Rajoy subió a la tribuna del hemiciclo del Congreso pasadas las seis de la tarde para exponer las líneas generales de su programa de gobierno y fue recibido con un prolongado aplauso por parte de los diputados del PP.

Rajoy apostó por un Gobierno "estable, duradero, capaz de gobernar, fiable, previsible y tranquilizador". Así, recordó que él planteó en su momento un gobierno de gran coalición o algún tipo de acuerdo para evitar que la Legislatura no fuera estéril.

En cualquier caso, en su opinión, el tiempo transcurrido en estos meses desde las elecciones del 20 de diciembre ha demostrado que la única alternativa de Gobierno era la del Partido Popular.

En este sentido, dijo que, aunque no pretendía "blasonar" los resultados obtenidos por el PP ni "hacer ostentación de los mismos", sí quería señalar que "parece razonable" que gobierne la fuerza política que tiene más apoyos entre los ciudadanos.

Y precisó que si esta circunstancia no fuera suficiente razón, el tiempo se ha "encargado de demostrar" que la única "alternativa" de Gobierno que hay en España en estos momentos es la de su partido.

No se refirió explícitamente al PSOE, pero consideró que desde su investidura fallida ha habido "cambios relevantes" que abren la puerta a un nuevo gobierno.

Y consideró que permitirle formar un nuevo ejecutivo no supone forzar la voluntad de nadie ni tampoco "que nadie tenga que renunciar a sus principios".

Sí agradeció a Ciudadanos y Coalición Canaria, así como a Foro, PAR y UPN, el apoyo a su investidura y les garantizó que cumplirá todos los acuerdos a los que ha llegado con ellos.

Rajoy ofrece cinco pactos de Estado

Rajoy reconoció que un gobierno en minoría necesitará colaboraciones y asumió que su gobierno tendrá dificultades.

"Tengo asumido que cada día tendremos que construir una mayoría para la gobernabilidad", admitió antes de garantizar que no le faltará tiempo para escuchar y atender las inquietudes de todos los grupos del Congreso y para saber interpretar lo que han dicho los españoles.

Pero pidió también responsabilidad a todos los grupos para "barrer hasta la sombra de la inestabilidad".

En ese sentido, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno ofreció a los grupos del Congreso pactar sobre cinco grandes asuntos de Estado que trascienden una legislatura, dijo, y que requieren el consenso mayoritario: el sistema de pensiones, el impulso del diálogo social para apuntalar la economía y la creación de empleo, el modelo educativo, el sistema de financiación autonómica y la corrupción.

En todos estos capítulos se comprometió a tomar medidas inmediatas si es elegido presidente y anunció plazos concretos. También aseguró que quiere contar la colaboración a los agentes sociales, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas, para que contribuyan en los asuntos que les atañen de esos grandes pactos de Estado.

Rajoy admitió que no serán fáciles los consensos entre partidos diferentes pero aseguró también que han sido capaces de ponerse de acuerdo "en asuntos y momentos excepcionales". "No partimos de cero", les dijo.

El proceso soberanista de Cataluña

Rajoy, que calificó el "desafío soberanista" de Cataluña como el "reto más grave" que tiene España en estos momento, aseguró que durante los años de su Gobierno ha mantenido y sigue manteniendo su disposición "al diálogo y a la cooperación con la Generalitat de Cataluña".

"He procurado dar respuesta a las necesidades reales de los catalanes, porque lo que les atañe me incumbe y me importa", precisó el jefe del Ejecutivo en funciones.

Pero también advirtió de que el "primer paso" para lograr soluciones que sean más justas "pasa por el respeto a la legalidad y a los derechos de todos los españoles".

En este sentido, insistió en que el "único pueblo soberano en España es el que conforma la totalidad de los españoles”.

El debate se reanuda hoy

El debate de investidura de Mariano Rajoy se reanudará hoy, jueves, a las 9:00 horas con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios de mayor a menor, comenzando con el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, antes de la primera votación que podría celebrarse hacia las 19:00 horas.

Cada portavoz cuenta hoy con un tiempo inicial de 30 minutos, una réplica de diez minutos y una posible dúplica de otros cinco minutos.

Rajoy puede contestar a los portavoces en bloque o hacerlo de uno en uno también sin límite de tiempo, lo que marcará la duración de esta segunda jornada del pleno.

No obstante, la idea es "aligerar" el debate y ajustarse lo más posible a los tiempos asignados, de forma que la primera votación -en la que Rajoy necesita mayoría absoluta para ser investido- se produzca aproximadamente hacia las 19:00 horas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, será el segundo portavoz en intervenir hoy y aprovechará para presentar a su grupo como la "nueva oposición" tras la "claudicación" del PSOE.

Iglesias, que ya ha anticipado que intentará "elevar el nivel del debate" y presentará a Unidos Podemos como alternativa a la "triple alianza" que dará el Gobierno a Rajoy, hará hincapié, según fuentes del partido, en la importancia "histórica" de esta investidura, en la que se verá a los socialistas dejando gobernar al PP y no votando en bloque a un presidente.