Política

Investidura de Rajoy

Sánchez deja su escaño en el Congreso y se postula a liderar el PSOE

Agencias | Redacción

29/10/2016

"No dejo la política, vuelvo a empezar en ella como un militante más", ha dicho. Sánchez da por concluido el mandato de la Gestora y exige ya el Congreso del PSOE.

Pedro Sánchez ha entregado este sábado su acta de diputado en el Congreso, para no desobedecer el mandato del Comité Federal. El ex secretario general del PSOE ha comparecido en rueda de prensa ante los medios, emocionado, donde ha anunciado que no deja la política y que quiere "refundar un PSOE abierto y unido". "No dejo la política, vuelvo a empezar en ella como un militante más", ha dicho.

Así, se ha postulado para volver a presentarse a las primarias y a un congreso que ha exigido a la gestora convocar ya, para devolver a los militantes "un PSOE autónomo y alejado del PP". "A partir del lunes, cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados", ha avanzado.

Sánchez ha renunciado a su escaño de diputado para no verse obligado a incumplir el mandato del Comité Federal de su partido de abstenerse en la definitiva votación de la investidura de Mariano Rajoy. Ha argumentado que su decisión se debe a su "profundo desacuerdo" con la decisión del Comité Federal. "No iré contra mi partido ni iré contra mi compromiso electoral", ha justificado.

Ha lamentado además que la gestora no haya autorizado una "abstención mínima" de diputados socialistas, que podría haber evitado la división que va a producirse en la votación de esta tarde.

Sánchez, que ha pedido disculpar por los "errores" que haya podido cometer, ha pedido expresamente a la Gestora que no expulse a los diputados socialistas que rompan la disciplina de voto "y ni mucho menos romper la alianza con el partido hermano del PSC", ha añadido.

Mandato de la gestora

Asimismo, ha advertido que el mandato de la Gestora que dirige Javier Fernández finalizará el próximo lunes y le ha exigido que ponga "fecha, hora y lugar" al congreso extraordinario para elegir al nuevo líder del partido.

"Hoy expira el mandato de la gestora. Hoy se facilita la presidencia de Mariano Rajoy y el lunes, la gestora deberá poner fechar, hora y lugar para la celebración del congreso. Los socialistas queremos votar. Repito, los socialistas queremos votar", ha proclamado.



Sánchez ha subrayado que se volcará a partir del lunes a defender "el derecho a votar de la militancia".

Emocionado

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, Sánchez ha roto en un llanto contenido en el momento en el que se disponía a explicar "cuán dolorosa" le resulta la decisión que ha tomado. Ha subrayado que ésta no ha sido "fácil" para él, pero que no podía "fallar" a los "militantes con o sin carné" que le apoyan. Sánchez ha asegurado, intentando contener las lágrimas, que para alguien que "ama la política como fuerza transformadora", ha sido un "honor" para el formar parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Desea acierto a Rajoy

Por otro lado, el ex secretario general del PSOE ha deseado "suerte" y "acierto" a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, porque su acierto será bueno para el conjunto de los españoles. "Desde la discrepancia profunda que tengo hacia lo que representa, creo que es más que evidente, le deseo suerte y acierto".

El escaño de Sánchez

La renuncia de Pedro Sánchez como diputado deja a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Carlota Merchán como la siguiente en la lista del PSOE para ocupar el escaño por Madrid.

Merchán, considerada 'sanchista', tiene que decidir ahora si acepta el escaño de diputada, aunque en caso de hacerlo, no podrá votar esta tarde en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy al no dar tiempo a cursar su alta.