Política

Segunda votación

Rajoy afronta hoy su investidura definitiva con la abstención del PSOE

Agencias | Redacción

29/10/2016

Pedro Sánchez, por su parte, ha dejado su escaño en la Cámara y se postula a liderar el PSOE.

El candidato del PP, Mariano Rajoy, afronta este sábado el debate definitivo para su investidura como presidente del Gobierno, gracias a la abstención decidida por el Comité Federal del PSOE.

A esa abstención se opondrán previsiblemente más de una docena de diputados socialistas, sin contar a Pedro Sánchez, que este mismo sábado ha dejado su escaño en el Congreso.

Rajoy terminará este sábado como presidente reelegido por el Congreso, tras una investidura fallida. Será presidente en el límite del plazo constitucional desde la investidura anterior: el próximo 31 expira el periodo de dos meses. Las abstenciones que se den en el grupo socialista serán suficientes para que el líder del PP sea reelegido, y así, bastarán los 170 votos a favor del grupo popular (137), de Ciudadanos (32) y de Coalición Canaria (1).

Es la cifra de votos a favor que Rajoy logró en las dos votaciones del 31 de agosto, del 2 de septiembre y en la del jueves pasado, pero la suma no sirve para desbloquear la situación porque los votos en contra, en cada caso, fueron más, 180. Sin embargo, la abstención socialista desatasca el camino a pesar de que una docena de diputados mantendrán el "no".

A ellos se podría unir Pedro Sánchez, cuya decisión sigue siendo un misterio: votar abstención como establece el Comité Federal, perseverar en el "no" como quieren sus afines, acudir al pleno pero no votar, o no acudir al pleno, y renunciar al acta hoy mismo son sus opciones.

La Constitución indica que el segundo momento de votar de un proceso de una investidura, cuando se requiere mayoría simple de síes, se determinará 48 horas después del primero.

Se darán los votos por llamamiento de los parlamentarios, que se irán pronunciado en orden alfabético de los apellidos a partir de uno de ellos, elegido al azar entre 332 bolas (se excluyen los miembros del Gobierno en funciones y los de la Mesa).

Antes, a las 18.30 horas, comenzará un debate de aproximadamente una hora: el candidato tendrá diez minutos y el resto de los portavoces, cinco.

Sánchez deja su acta



Pedro Sánchez ha entregado este sábado su acta de diputado en el Congreso, para no desobedecer el mandato del Comité Federal.

El ex secretario general del PSOE ha comparecido en rueda de prensa ante los medios, emocionado, donde ha anunciado que no deja la política y que quiere "refundar un PSOE abierto y unido".

"No dejo la política, vuelvo a empezar en ella como un militante más", ha dicho. Así, ha asegurado que quiere devolver a los militantes "un PSOE autónomo y alejado del PP". "A partir del lunes, cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados", ha avanzado.

Sánchez ha renunciado a su escaño de diputado para no verse obligado a incumplir el mandato del Comité Federal de su partido de abstenerse en la definitiva votación de la investidura de Mariano Rajoy.

Ha argumentado que su decisión se debe a su "profundo desacuerdo" con la decisión del Comité Federal. "No iré contra mi partido ni iré contra mi compromiso electoral", ha justificado.

Ha lamentado además que la gestora no haya autorizado una "abstención mínima" de diputados socialistas, que podría haber evitado la división que va a producirse en la votación de esta tarde. Sánchez, que ha pedido disculpar por los "errores" que haya podido cometer, ha pedido expresamente a la Gestora que no expulse a los diputados socialistas que rompan la disciplina de voto "y ni mucho menos romper la alianza con el partido hermano del PSC", ha añadido.

Rodea el Congreso

El interés de este sábado no descansará sólo en el interior del Congreso, sino también fuera, ya que se ha convocado una manifestación de varias organizaciones, aglutinadas bajo el nombre "Rodea el Congreso".

Los promotores consideran "ilegítimo" el Gobierno de Rajoy que salga hoy. Una marcha que transitará por el centro de Madrid hasta terminar en Puerta del Sol y a la que, si han terminado de votar, se acercarán los diputados de Unidos Podemos que así lo deseen.