Política

Investido presidente

Rajoy jura hoy su cargo como presidente ante el rey

Agencias | Redacción

30/10/2016

El acto será a las 10:30 horas en el Palacio de la Zarzuela. El nombramiento de los ministros, por el contrario será el viernes, tras notificarlos al rey el jueves.

El líder del PP, Mariano Rajoy, jurará hoy su cargo de presidente del Gobierno ante Felipe VI a las 10:30 horas en el Palacio de la Zarzuela, según han informado fuentes de la Casa del Rey.

La ceremonia de esta primera jura de un presidente de Gobierno ante Felipe VI tendrá lugar, como es tradición, en el salón de audiencias del palacio, ante sendos ejemplares de la Biblia y la Constitución española.

Previamente, el domingo por la mañana, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, acudió al Palacio de la Zarzuela para comunicar de forma oficial al rey el resultado positivo de la investidura como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy con 170 votos a favor, 111 votos en contra y 68 abstenciones.

Tras la citada comunicación oficial y la firma del Decreto de Nombramiento por parte del rey, será necesario que se publique en el Boletín Oficial del Estado para que el recién investido presidente, Mariano Rajoy, pueda acudir al Palacio de la Zarzuela para jurar o prometer el cargo.

Rajoy, por su parte, esperará hasta el jueves para reunirse nuevamente con el monarca para comunicarle su equipo de Gobierno. Los ministros de la nueva Ejecutiva acudirán al día siguiente, el viernes, para jurar o prometer sus respectivos cargos, horas antes de que se celebre la primera reunión del Consejo de Ministros, ya con el nuevo equipo de Gobierno, según está previsto.

Sesión de investidura

Mariano Rajoy logró el sábado por la tarde ser investido por segunda vez al haberse materializado la anunciada abstención a su candidatura por parte de la mayoría de diputados del PSOE.

Rajoy fue investido por mayoría simple al conseguir 170 votos a favor del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, 111 votos en contra (entre los que se encontraban 15 votos de diputados del PSOE, que rompieron la disciplina de voto) y 68 abstenciones protagonizadas por los socialistas.

En contra, además de los citados quince diputados del PSOE, votaron Unidos Podemos, ERC, PNV, Partit Demòcrata Català, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias.

En la última sesión de su investidura, Rajoy aseguró estar dispuesto a "corregir todo lo que merezca corrección, a mejorar todo lo que sea mejorable y a ceder en todo lo que sea razonable", pero advirtió de que no va a "traicionar" a su proyecto político.

"No estoy dispuesto a derribar lo construido. Se puede mejorar, sin duda, pero no puedo aceptar su demolición. Que nadie espere que yo contribuya a lesionar la recuperación económica y la creación de empleo. No haré ese daño a los españoles", añadió.

PSOE

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, advirtió a Rajoy de que los socialistas van a "vigilar cada paso que dé" y que se proponen "aprobar iniciativas al frente de una mayoría que ni es suya ni de ningún grupo".

"Usted está en clara minoría y bajo una estrecha vigilancia", le avisó Hernando, quien reiteró que el PSOE hará "su más firme oposición".

Podemos

Pablo Iglesias, líder de Podemos, expuso ante el pleno que Rajoy "ha sentado las bases para que, tarde o temprano", su partido le gane las elecciones, y le acusó de ser "enormemente desleal" con el sistema político y de haber destrozado por dentro al PSOE.

Ciudadanos

Mensaje distinto fue el del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien se dirigió al candidato del PP para trasladarle que "no pasa nada" por gobernar en minoría y que si cumple con todas las exigencias de su formación, la legislatura "saldrá bien".

ERC

Muy polémica fue la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien la utilizó para arremeter contra los socialistas, a los que acusó de "traidores" y de doblegarse ante una "cacique" (en referencia a la presidenta andaluza, Susana Díaz) y a los intereses de los grandes consejos de administración.

Antonio Hernando salió en defensa de su partido y afeó a Rufián sus expresiones de "odio" y "falta de respeto" contra un PSOE que "ha vertido sangre" para que él "pueda estar hoy aquí diciendo eso".

Unas palabras que fueron secundadas con aplausos de los diputados del PSOE, del PP y de Ciudadanos.

PNV

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, advirtió a Rajoy de que si él y su Gobierno se mantienen con las "mismas formas y las mismas maneras" está "abocado al fracaso" y será un fracaso "propio" que no podrá "achacar a los demás".

EH Bildu

Oskar Matute, el portavoz de EH Bildu, felicitó con ironía a los socialistas por "liquidar en una tarde un partido de 137 años de historia" y les avisó de que "caminan cuesta abajo y sin frenos hacia la irrelevancia absoluta".

Asimismo, arremetió contra los socialistas cuando al mencionar a los GAL y la muerte de Lasa y Zabala afirmó que "todavía huele a cal viva".