Política

Crisis en el PSOE

Pedro Sánchez, con 'ganas, voluntad y fuerza' para liderar el PSOE

Agencias | Redacción

31/10/2016

El ex secretario general admite que cometió un error al tachar a Podemos de "populistas" y defiende que el PSOE debe entenderse con Iglesias.

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez asegura que tiene "ganas, voluntad y fuerzas" para volver a liderar el partido y, de hecho, cree que está "más preparado" para coger el timón que "hace tres años", cuando fue elegido, y se presentará al próximo congreso del partido si la militancia le apoya. "Si veo que hay agua en la piscina, no faltaré a la cita", ha dicho.

En una entrevista en el programa 'Salvados', en La Sexta, Sánchez ha insistido en que, después de dejar su acta de diputado, se va a dedicar a recorrer España para escuchar a los militantes del PSOE y ha explicado que, si siente que tiene apoyo, intentará volver a la Secretaría General del partido, aunque ha reconocido que, desde su nueva posición, tendrá dificultades.

También ha instado a la líder de los socialistas andaluces Susana Díaz a dar un paso adelante si quiere liderar el PSOE.

Sánchez ha acusado a medios de comunicación, incluso "supuestamente" de izquierdas, y empresarios de trabajar para impedir un pacto entre el PSOE y Podemos para alcanzar el Gobierno.

Podemos

Sánchez ha abogado por un mayor entendimiento y colaboración entre el PSOE y Podemos, partido sobre el que ha reconocido equivocarse.

"He cometido errores: en el primer Comité Federal taché a Podemos de populistas. No sabía exactamente qué era Podemos. No supe entender la cantidad de gente que quiere renovar la política detrás de Pablo Iglesias", ha señalado Sánchez.

A su juicio, el PSOE debe entenderse "con la otra izquierda, que es la de Podemos".

Cataluña y el País Vasco son naciones

Sobre Cataluña, ha considerado que la crisis política allí solo se va a poder resolver votando sobre un acuerdo acerca de la reforma constitucional. "España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco, y esto es algo de lo que tenemos que hablar y reconocer", ha afirmado, para después defender que hay que articularlo en una reforma de la Carta Magna "para que Cataluña como nación que es se sienta integrada dentro de España".

Sánchez ha asegurado que él siempre cumplió con el mandato del Comité Federal y, por eso, no negoció con los independentistas, pero ha reconocido que "hubo conversaciones".

Eso sí, ha querido diferenciar "dos etapas". Según ha dicho, en la primera legislatura habló con los nacionalistas catalanes pero estaban mucho más firmes en sus posiciones que después de las elecciones de junio, cuando eran más proclives a "encontrar vías" de entendimiento. En ese momento, ha dicho, había "muchas más posibilidades para facilitar un gobierno alternativo del PP".