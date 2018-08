Política

Negociaciones

PNV y EH Bildu se reúnen hoy tras la polémica entre Urkullu y Otegi

14/11/2016

Se trata de su tercer encuentro. Preguntada por la polémica, Nagua Alba dice que ambos líderes están "representando la falta de acuerdo".

El PNV y EH Bildu se reúnen este lunes dentro de las conversaciones que ambas formaciones mantienen de cara a sondear la posibilidades de llegar a acuerdos, tras la polémica que se producido este pasado fin de semana entre el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, y el portavoz de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, después de que este último asegurara el viernes que la Ertzaintza "ha matado en este país".

El encuentro estaba previsto que se celebrara la pasada semana, pero, como no fue posible, se ha retrasado a este lunes.

Representantes jeltzales y de la coalición soberanista mantienen los contactos, que no se han interrumpido pese a la polémica entre Iñigo Urkullu y Otegi.

Se trata de la tercera reunión entre estos dos partidos. En principio, está previsto que los jeltzales den respuesta a las propuestas que le planteó la coalición en un documento el pasado 27 de octubre, en réplica al texto del PNV 'Diez ejes de encuentro para el acuerdo'.

EH Bildu no ha ocultado su convencimiento de que los jeltzales optarán, finalmente, por un acuerdo de Gobierno con el PSE-EE. PNV y socialistas siguen intercambiando documentos para tratar de cerrar un pacto.

Nagua Alba: "Están representando la falta de acuerdo"

Precisamente, preguntada por la polémica entre Otegi y Urkullu, la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha afirmado que ambos "están representando" la ausencia de acuerdo en las negociaciones que mantiene para formar Gobierno, y ha criticado "la falta de transparencia" que este proceso negociador está teniendo.

En una entrevista a ETB-1, Alba ha dicho que tanto el PNV como EH Bildu "están representando la falta de acuerdo. Eso es lo que estamos viendo, pero como no sabemos concretamente qué clase de negociaciones ha habido detrás de eso, porque ha habido una tremenda falta de transparencia, no podemos hacer un diagnóstico concreto al respecto porque no sabemos de qué es consecuencia lo que ahora estamos viendo públicamente", ha explicado.

En su opinión, "escuchando esas cosas", vuelve "al pasado", y ha realizado un llamamiento para "tratar de ser constructivos y construir ese relato", que, según Alba, debe ser "verdadero" e "inclusivo".

