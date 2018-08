Política

Sondeo Paz y Convivencia

Un 89% piensa que el Gobierno Vasco debería impulsar un plan de paz

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/11/2016

Esta es una de las conclusiones del informe sobre Paz y Convivencia realizado la semana pasada mediante 800 entrevistas telefónicas en la Comunidad Autónoma Vasca

Un 89% de los vascos encuestados piensa que el Gobierno Vasco debería impulsar un nuevo plan de paz en esta nueva legislatura, aunque la mayoría se muestra de acuerdo con los objetivos actuales y un 74 % valora que el Ejecutivo autonómico haya hecho autocrítica y haya reconocido que debía haber prestado más atención a las víctimas.

Esta es una de las conclusiones del informe del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco sobre Paz y Convivencia difundido hoy tras efectuar la semana pasada 800 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Los encuestados consideran que los mayores avances hacia la paz vendrán más de la mano de un acuerdo entre todos los partidos políticos que con el acercamiento de presos a cárceles vascas o con el desarme y la disolución de ETA.

Aunque ahora el terrorismo internacional preocupa más que el proceso de paz y convivencia, un 39 % de los encuestados cree que un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sería a corto plazo el paso que permitiría un mayor avance en este proceso. Por detrás, un 24% considera que también favorecería a este proceso el acercamiento de los presos de ETA a cárceles de Euskadi, mientras que el 19% apunta que lo más conveniente sería el desarme y la disolución de ETA y un 11% señala como paso importante la autocrítica sobre el daño causado por el terrorismo.

Preguntados por los obstáculos que entorpecen avanzar hacia la paz, el 38 % vuelve a mencionar el hecho de que los partidos no sean capaces de llegar a un acuerdo suficiente. En segundo lugar, un 36 % cita que el Gobierno español no dé pasos para mejorar la situación de los presos y un 18 % señala como principal dificultad el hecho de que ETA no se haya disuelto.

Sobre la actuación de los partidos políticos, la ciudadanía vasca opina que los que más están ayudando a conseguir la paz son el PNV (50 % cree que ayuda mucho o bastante) y EH Bildu (41 %), seguidos a bastante distancia por Podemos (21 %), PSE (18 %) y PP (5 %).

La encuesta revela también que la población vasca es muy crítica con la actuación del Gobierno español, ya que un 56 % considera que está actuando mal o muy mal en el proceso de paz, un 30 % que lo está haciendo regular y solo un 9 % califica con un bien o muy bien su proceder. En cuanto al papel del Gobierno Vasco en este proceso, un 39 % dice que está actuando bien o muy bien, un 44 % regular y un 9 % mal o muy mal.

También llama la atención que un 15% dice que ETA está actuando bien o muy bien, un 38% regular y otro 38% mal o muy mal. No obstante, el 49% considera imprescindible que ETA se desarme y disuelva ya, sin esperar a lo que haga el Gobierno español, mientras que un 36% cree por contra que ETA ha dado ya pasos suficientes y ahora debería moverse el Gobierno español.

