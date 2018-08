Política

PNV y PSE cierran un acuerdo para gobernar en coalición

20/11/2016

Se trata de un acuerdo "programático y de estructura de gobierno". Los socialistas tendrán 3 carteras, según ha podido confirmar EiTB.

PNV y PSE-EE recuperan el pacto de Gobierno 18 años después de la anterior experiencia que permitió a José Antonio Ardanza ser lehendakari durante tres legislaturas con el apoyo de ambos partidos entre 1987-1998.

Tanto PNV y como PSE/EE han confirmado el preacuerdo alcanzado por ambas formaciones para la formación de un gobierno de coalición. A través de un comunicado, el PNV ha indicado que se trata de un preacuerdo "programático y de estructura de gobierno" y que ambas formaciones tienen que someterlo a sus respectivos órganos soberanos, que se reúnen hoy, lunes, en Bilbao. El PSE-EE también ha confirmado dicho preacuerdo mediante la red social Twitter.

En el comunicado de los nacionalistas se destaca que dicho preacuerdo implica el voto favorable de los nueve parlamentarios socialistas a la candidatura de Iñigo Urkullu como lehendakari en la sesión de investidura que se celebrará los próximos miércoles y jueves. Una vez investido como presidente, Urkullu procederá a la formación de un ejecutivo de coalición, con presencia de socialistas.

Según adelantaba Radio Euskadi el domingo, el acuerdo se ha cerrado en las últimas horas, y será validado este lunes por la Asamblea Nacional del PNV y el Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi. En base a ese acuerdo, los socialistas se harán con tres carteras en el futuro Gobierno Vasco, entre las que se encontraría la de Comercio y Turismo, según ha podido confirmar EiTB.

El texto se sustenta en cuatro grandes ejes: el empleo y el desarrollo económico, los servicios públicos, la paz y la convivencia y el desarrollo del autogobierno, según informa Efe.

El acuerdo podría firmarse el martes, víspera del arranque del pleno de investidura del lehendakari de la XI legislatura, que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre. Así, previsiblemente, el candidato del PNV y el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, será reelegido para el cargo el jueves en segunda votación y por mayoría simple, con el respaldo de 37 parlamentarios, los 28 de su grupo y los nueve del PSE-EE.

El paso siguiente será la jura del cargo en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia), que se celebrará el sábado 26 de noviembre.

Reacciones

Tras conocer el acuerdo, EH Bildu ha destacado que dicho ejecutivo "no es bueno para el país", y considera que dicho preacuerdo "supone que no se produzcan avances en el ámbito nacional, socioeconómico y en la paz-convivencia". En su cuenta oficial de Twitter, la coalición soberanista ha incidido en que es un acuerdo "de mera gestión, de parálisis, que no responde a los retos que tiene este país".

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, por su parte, ha asegurado que el acuerdo es "predecible e insuficiente". "Predecible porque es trasladar a nivel de Euskadi lo que ya se da en diputaciones y ayuntamientos; esto es, un acuerdo en el que una fuerza nominalmente progresista se diluye en las políticas continuistas del PNV a cambio de subsistir", ha criticado.

Para el PP vasco, el acuerdo de gobierno es "interesado". Ha lamentado que tanto PNV como PSE "eviten hablar de su contenido".

PNV y PSE se reparten carteras y pasan por alto cualquier explicación a la sociedad vasca... Un acuerdo interesado #PactoDeNecesidad ? PP Vasco (@PPVasco) 20 de noviembre de 2016

Historia

La primera experiencia comenzó su andadura tras las elecciones de 1986, primeras después de la escisión del PNV, en donde el PSE superó en escaños al PNV.

El PNV volvió a pactar con el PSE tras las elecciones de 1991 después de una breve experiencia junto a EA y Euskadiko Ezkerra rota tras el apoyo de EA a mociones de independencia en varias localidades.

Tras las elecciones de 1994 Ardanza, volvió a ser investido lehendakari tras un acuerdo entre jeltzales y socialistas. Fueron años en donde tanto Ramón Jauregi como Fernando Buesa ocuparon el cargo de vicelehendakari y el partido socialista ocupó carteras de peso como Educación, Sanidad y Economía e Industria además de otras como Justicia y Trabajo.

Este nuevo acuerdo entre ambas formaciones llega tras el alcanzado después de las elecciones municipales de 2015 , un acuerdo programático para gobernar en las diputaciones y en los ayuntamientos en donde lo permitiese la suma de ambos partidos respetando la lista más votada.

Ambos partidos se comprometieron el año pasado a garantizar la estabilidad de las estas instituciones, a no presentar o apoyar mociones de censura en toda la legislatura y a negociar los presupuestos anuales con el objeto de facilitar su aprobación

Los pactos entre ambos partidos permiten al PNV gobernar con estabilidad en los ejecutivos forales y al PSE estar al frente de carteras como Infraestructuras, Empleo o turismo y también la de Cultura en el caso de Gipuzkoa.

Lo mismo sucede en las tres capitales en donde los alcaldes jeltzales Juan María Aburto, Eneko Goia y Gorka Urtaran dirigen equipos de Gobierno tras un acuerdo con los socialistas.

En el caso de Vitoria-Gasteiz el PSE se incorporó en mayo al gobierno municipal tras el desencuentro producido hace una año en donde los socialistas no apoyaron a Urtaran después de que el voto de un independiente del PNV impidiese a los socialistas hacerse con la alcaldía de Andoain.

Un desencuentro ya pasado, que ha dado lugar a un entendimiento que desde esta misma semana llega también al Gobierno Vasco