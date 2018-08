Política

Ministro de Justicia español

Rafael Catalá propone prohibir indultos a los corruptos

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/12/2016

Además, ha propuesto limitar los aforamientos. El ministro de Justicia español ha expuesto la 'hoja de ruta' de su departamento en esta legislatura.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto limitar los aforamientos a los 2.000 cargos políticos que en la actualidad disfrutan de esa condición, prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y regular la actividad de los lobbies ante el "vacío" legal que existe hoy en día.

Ha propuesto articular una ley que recoja la prohibición de indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno". "Lo que planteo, es llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en la práctica: no conceder indultos a condenados por corrupción", ha precisado el titular de Justicia.

Catalá se ha referido así durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para exponer la 'hoja de ruta' de su departamento en esta legislatura, entre ellas, las propuestas normativas en materia de lucha contra la corrupción.

Sobre los aforamientos, el ministro ha explicado que la limitación "podría" alcanzar aproximadamente a los 2.000 cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados.