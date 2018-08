Política

DESARME DE ETA

Los cinco dentenidos en Luhuso ya están en casa

EITB.EUS

21/12/2016

Mixel Berhokoirigoin, Michel Bergougnan, Beatrice Molle, Stephane Etxegarai y Txetx Etxeberri quedaron ayer en libertad bajo control judicial.

El expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde Mixel Berhokoirigoin y el empresario Michel Bergougnan han llegado esta mañana a la estación de tren de Baiona donde les esperaban familiares y amigos. La periodista Beatrice Molle y el coordinador del movimiento Bizi Stephane Etxegarai llegaron a última hora de la tarde de ayer; Molle se trasladó en coche desde París a Lapurdi y Etxegarai lo hacía en tren. Por su parte, Txetx Etxeberri ha llegado hacia las 19:30 horas de hoy a la estación de la capital labortana.

Según ha establecido el juez, no podrán salir del Estado francés y no podrán tener armas. Además, los cinco no podrán mantener relación entre ellos mientras dure la instrucción.

A su llegada, Berhokoirigoin y Bergougnan no han ocultado su alegría aunque han destacado que han sido días muy duros. "Ha sido duro, pero hemos mantenido la esperanza desde el primer momento. Al final, ha salido bien", ha dicho Berhokoirigoin.

En declaraciones a Radio Euskadi, la esposa de Bergougnan ha asegurado que "después de Luhuso habrá otra situación, no podemos ir atrás". Según ha dicho, los detenidos "son gente que quiere una paz duradera". "No son terroristas, eso ha dicho el juez, son gente que quiere que cambien las cosas aquí y cambiarán", ha añadido.

El juez de la Audiencia de París decretó ayer la puesta en libertad bajo control judicial de los cindo detenidos el pasado viernes en Luhuso (Lapurdi) cuando particpaban en el proceso de desarme de ETA.

Tal y como había solicitado la Fiscalía francesa, el juez les imputa un delito de tenencia y transporte de armas y explosivos, y de tener relación con ETA. Sin embargo, les retira la acusación de "asociación de malhechores".

Los cinco arrestados son personas muy conocidas en Iparralde por su implicación en movimientos sociales. Dos de ellos, Berhocoirigoin y Etcheverry, habían firmado antes de las detenciones un comunicado junto con el presidente de honor de la Liga francesa de Derechos Humanos, Michel Tubiana, en el que aseguraban que iban a participar en una operación de destrucción de parte del arsenal de ETA.

Desde el momento de las detenciones, las reacciones no se hicieron esperar y han sido numerosas las voces que han condenado la operación policial y han apoyado las movilizaciones que se han llevado a cabo bajo el lema 'Libertad para los artesanos de la paz'.

nos de la paz'.nos de la paz'.nos de la paz'.