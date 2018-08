Política

Memoria histórica

Denunciados dos alcaldes por sedición al mantener nombres franquistas

Agencias | Redacción

02/01/2017

El alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo) se niegan a retirar los nombres franquistas de estos pueblos incumpliendo la Ley de Memoria Histórica.

El abogado Eduardo Ranz ha denunciado al alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, y a la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, por un delito de sedición al negarse a retirar los nombres franquistas de estos pueblos e incumplir así la Ley de Memoria Histórica.

Según ha informado Ranz, también ha denunciado al secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales, por afirmar en público que tiene "una lucha política permanente" contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y contra el PSOE "por su afán de borrar cualquier vestigio del franquismo".

En la denuncia, el letrado recuerda que en virtud de la Ley de Memoria Histórica, las administraciones públicas deben tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

No obstante, Ranz considera que los denunciados no han cumplido la mencionada ley al negarse a quitar el nombre con connotación franquista de los pueblos y al no haber elaborado aún un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura en esos territorios, como obliga la ley.