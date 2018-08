Política

Relación Estado - Euskadi

Urkullu: 'Debe haber una relación bilateral, no recentralización'

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/01/2017

El lehendakari espera 'empatía, disposición al dialogo y capacidad de respuesta' en la reunión que mantenga con Mariano Rajoy, aún sin fecha.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha justificado su ausencia en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró en Madrid este pasado martes, ya que, a su juicio, en base a la "singularidad" del autogobierno vasco, debe haber una relación "bilateral" de Euskadi con el Estado y no una "recentralización" como la que se está produciendo.

Además, ha asegurado que espera "empatía, disposición al dialogo y capacidad de respuesta" en la reunión que mantenga con Mariano Rajoy, aún pendiente de poner fecha, y ha desvinculado una eventual negociación de los Presupuestos Generales del Estado de la de las cuentas públicas vascas.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Urkullu ha destacado que en la cumbre de Presidentes no se abordó "el modelo de Estado territorial, el problema de Estado" que existe "en relación al modelo territorial".

Urkullu ha apuntado que en el año 2017 no hay una relación bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco y que no hay respuesta a las cuestiones que le ha planteado en cuatro años al presidente español. Asimismo, ha dicho que no solo "no hay respuesta, sino que hay un ejercicio de recentralización".

Iñigo Urkullu ha recordado que, en la Conferencia de Presidentes, se han analizado cuestiones como financiación autonómica y política fiscal, en las que Euskadi "nada tiene que ver con el resto de comunidades autónomas". Asimismo, ha señalado que hubo temas "que se abordan más normalmente en las conferencias sectoriales", y algunos que pueden parecer "asuntos de Estado, pero en modo alguno responden al ámbito competencial" vasco.

El lehendakari ha asegurado que la decisión que adoptó de no asistir a la cumbre fue "muy meditada" y ya se lo comunicó el 16 de diciembre en una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. "Obtuve una respuesta más de diez días después, sin tampoco compromiso por parte del presidente del Gobierno español concreto en cuanto a las cuestiones", ha manifestado.