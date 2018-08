Política

Rajoy quiere a Urkullu y Puigdemont en la Conferencia de Presidentes

30/12/2016

Durante su balance del año 2016, Mariano Rajoy ha señalado que su voluntad es “que esta legislatura dure cuatro años”.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que le gustaría que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fueran a la Conferencia de Presidentes porque, ha dicho, no estar significaría "abdicar de una responsabilidad".

"Me gustaría que fueran, se hablará de cosas que les importa y que importan a los ciudadanos. Eso no supone cambiar de criterio, supone simplemente compartir opiniones con las de otras personas que, además, piensan de una forma similar a la suya en otros rincones", ha argumentado el presidente antes de añadir que, por esas razones, "no ir sería abdicar de una responsabilidad".

Es "positiva" la asistencia a esta clase de foros porque, si no, las decisiones "las toman otros" en su lugar, ha insistido el líder del PP.

Así se ha pronunciado Rajoy cuando le han preguntado por las ausencias de Urkullu y Puigdemont en la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero, en el Senado.

Agotar la legislatura

Durante su intervención en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año 2016, Mariano Rajoy ha afirmado que 2016 ha sido "el año de la incertidumbre" y el de "las decisiones inesperadas, los hechos sin precedentes y los sobresaltos políticos"

En España, ha recalcado, se ha vivido "una situación sin precedentes" históricos, con un periodo de diez meses de un Ejecutivo en funciones aunque, ha añadido, "en los últimos meses" se ha "conseguido corregir" esa "imagen y sensación de inestabilidad", gracias a los acuerdos con otras fuerzas políticas para la formación del Gobierno.

Rajoy ha afirmado que Gobierno y oposición han demostrado en los últimos dos meses que "se puede hablar y pactar" y ha destacado que su voluntad es que "esta legislatura dure cuatro años" y que si se hacen "las cosas bien, será una legislatura larga y fructífera".