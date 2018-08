Política

Por pertenencia a ETA

El Fiscal mantiene 8 años para 17 presuntos miembros de Segi

Redacción

06/07/2010

Fueron detenidos en 2007 y se les relaciona con acciones de violencia callejera perpetradas en Donostia-San Sebastián.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de ocho años de cárcel para 17 presuntos miembros de Segi por un delito de pertenencia a ETA, ya que según la fiscalía ha quedado probada su "integración activa" en la organización juvenil ilegalizada a través de actos de violencia callejera.



En el juicio, que se celebra desde el pasado 28 de junio, están imputados Ekaitz de Ibero, Pello María Lamarca, Mikel Arretxe, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Ion Imanol Igal, Asier Mariezkurrena, Imanol Ander Vicente, Nahikari Otaegi, Urko Picaza, Breogan Fernández, Beñat Apalategi, Igor Alvarez y Ekaitz Ezkerra, además de Urko Labaka, en situación de busca y captura.

En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal Luis Barroso también ha recordado que todos los acusados se negaron a responder a sus preguntas en la primera sesión del juicio, y ha dicho que, de esa forma, ejercitaron su "derecho a no declarar", pero que no usaron "su derecho a aclarar".

Barroso ha pedido al tribunal, presidido por Ángel Hurtado, que tenga en cuenta las declaraciones que los acusados hicieron en dependencias policiales, así como los efectos intervenidos en el registro de los domicilios de los procesados, entre los que se encuentran pegatinas con el anagrama de ETA, DVD''s de Segi y panfletos de Batasuna.

Las defensas, por su parte, han pedido la libre absolución de sus clientes, aunque no presentarán sus conclusiones definitivas hasta mañana.

Los familiares y amigos de varios acusados han testificado en la vista oral para asegurar que los procesados no tienen "nada que ver" con Segi y que los efectos incautados en sus domicilios eran de su propiedad y no pertenecían a los procesados porque, por entonces, "ya no vivían allí".