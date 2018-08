Política

Tribunal Supremo

Absueltos dos jóvenes que fueron condenados por enaltecer a ETA

Agencias | Redacción

26/01/2017

El Tribunal Supremo señala que no hay pruebas para acreditar que los dos jóvenes condenados a un año y medio de cárcel por la Audiencia Nacional fueron los autores de las pintadas.

El Tribunal Supremo ha absuelto a dos jóvenes que habían sido condenados a año y medio de prisión acusados de cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo por hacer pintadas a favor de ETA en el municipio alavés de Aiara en 2014.

El alto tribunal anula la condena al entender que existe falta de pruebas.

La Sala de Lo Penal estima el recurso interpuesto por Galder Barbado y Julen Ibarrola contra la sentencia de la Audiencia Nacional de junio de 2016 y concluye que la pericial analizada no es "literosuficiente" y no permite deducir con rotundidad si los acusados realizaron las pintadas constitutivas de delito.

Según la resolución anulada, los jóvenes de 24 y 25 años de edad, respectivamente, pintaron en un camino vecinal de la localidad alavesa frases como 'Gora Euskadi Ta Askatasuna' o 'Konponbidea bide, Askatasuna Helburu, Erakundea Ipar! Gora ETA' con el fin de justificar las acciones de la organización armada y humillar a las víctimas.

No obstante, el alto tribunal en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral García, concluye que no queda acreditado "ni la participación, ni la no participación" de los recurrentes en los hechos y que la prueba pericial "solo expresa posibilidades".