El juez permite el acto por las víctimas policiales en Navarra

Agencias | Redacción

16/02/2017

La Audiencia Nacional rechaza prohibir el acto convocado por el Gobierno Foral en recuerdo de las victimas de grupos de extrema derecha y de la violencia policial.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha autorizado el acto de reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos convocado por el Gobierno de Navarra, al no verlo constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El juez desestima así la petición del Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) de que se prohibiera ese acto, convocado para el próximo sábado.

Los denunciantes creen que ese acto "trata de igualar a las fuerzas y cuerpos de seguridad con grupos de extrema derecha", pero ello no sería constitutivo de un acto de enaltecimiento del terrorismo, por lo que la Audiencia Nacional carece de competencia para decidir acerca de su prohibición o no.

Por su parte, Javier Esparza y Ana Beltrán, los portavoces de los grupos parlamentarios de UPN y PPN, han afirmado que no asistirán al acto de recuerdo por ser "genérico".

Javier Esparza, el portavoz de UPN, ha lamentado que mezclen "todo tipo de víctimas" porque la sociedad navarra "no sabe a quién se va a homenajear" cuando "se habla de funcionarios del Estado de forma generalizada".

Como contrapartida, Koldo Martínez, el portavoz de Geroa Bai, ha destacado la "terrible contradicción" de UPN, que en septiembre votó a favor de este acto y "ahora bombardea con quejas, protestas y denuncias".

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo foral celebrará el homenaje "en cumplimiento de la ley aprobada por el Parlamento" y por eso, ha precisado, "me pregunto si UPN quiere que no cumpla la ley este Gobierno", que además ha considerado que aunque no haya nombres toda la ciudadanía "sabe quiénes son esas víctimas".

