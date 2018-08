Política

Debate del estado de la nación

Zapatero propone un acuerdo de estabilidad al PNV

Redacción

15/07/2010

El presidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a abrir un diálogo sobre el desarrollo del autogobierno y las transferencias pendientes.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado dispuesto a negociar un acuerdo de estabilidad parlamentaria con el PNV y a abrir un diálogo "para el desarrollo del autogobierno" y de las transferencias pendientes, condición que puso hace pocas semanas el presidente de esta formación, Iñigo Urkullu.

"Si hay condiciones para una mayoría estable, le puedo asegurar que me voy a emplear a fondo para intentar conseguirlo, y si es con su partido, mucho más", le ha dicho Zapatero al portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, durante el Debate del estado de la Nación. Al final de su intervención, el presidente ha dejado clara su oferta "expresa y directa al PNV para el diálogo y los acuerdos".

Erkoreka, en cambio, la ha recibido con frialdad y se ha limitado a asumir "a beneficio de inventario" el ofrecimiento de diálogo sobre autogobierno y transferencias porque, según ha argumentado, ese anuncio ya lo ha hecho más veces Zapatero y "las cosas siguen exactamente igual". Cuando haya "resultados tangibles", ha concluido, se podrán dar más pasos.







Desarrollo del Estatut

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional a cerca del Estatut de Cataluña, Zapatero se ha comprometido a que los aspectos declarados inconstitucionales sean abordados por el cauce constitucional y negociando con la Generalitat.

En su intervención durante el debate del estado de la nación, que aún continúa, Zapatero ha precisado que esa posibilidad se circunscribirá a los aspectos declarados inconstitucionales "no por razones de fondo, sino del tipo de norma apto para regularlos".

Según ha manifestado, no lo hará solo por obligación, sino también como "expresión legítima de un Gobierno que no recela del autogobierno, sino que lo reconoce y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña". Asimismo, ha prometido que seguirá "desarrollando" el Estatut.







Insiste en elevar la edad de jubilación



Zapatero ha afirmado que la reforma de las pensiones tiene unos campos "bien definidos" y ha insistido en la necesidad de elevar la edad legal de jubilación a los 67 años y ampliar el período de cálculo de las cotizaciones.

Durante su discurso, Zapatero ha asegurado que la sociedad "no puede cerrar los ojos" a los "profundos cambios demográficos" de las próximas décadas, al tiempo que ha negado que esta reforma esté vinculada a la crisis económica.

Ha reiterado que el sistema de pensiones mantiene una situación de superávit y "no presenta problema de solvencia alguno", aunque ha dicho que "es un problema que debemos resolver hoy".

Según ha explicado, la elevación de la edad de jubilación se haría de forma progresiva, en 12 años, "en línea con lo que ya han acordado en Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega o USA".







La economía crecerá en el segundo trimestre



El jefe del Ejecutivo ha señalado que, a la espera de los datos, "previsiblemente" la economía española crezca de nuevo en el segundo trimestre, y ha añadido que se están reduciendo con relativa rapidez algunos de los desequilibrios que la crisis mostró con tanta "crudeza".

Asimismo, ha ratificado las previsiones gubernamentales que indican que la economía española se contraerá el 0,3% este año, pero con crecimientos intertrimestrales "neutros o positivos" y una tendencia apreciable de mejora a partir del último trimestre del año, "también en el empleo".

En cualquier caso, ha admitido que se trata de un crecimiento todavía débil y sujeto al riesgo de los efectos de los ajustes fiscales adicionales que se han realizado.







Presupuestos e impuesto para ricos

En aras de la reducción del déficit, el jefe del Ejecutivo ha explicado que el techo de gasto de los Presupuestos de 2011 será un 7,7% inferior al de 2010, lo que conllevará un recorte superior al 15% en el presupuesto de todos los Ministerios.

Las partidas que, según ha avanzado Zapatero, serán sometidas a una nueva reducción serán las de gastos corrientes, transferencias o aportaciones a empresas públicas, entre otras.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha dicho en varias ocasiones que será en la presentación de los Presupuestos cuando corresponda analizar si se necesitan subidas de impuestos adicionales, como el llamado ''impuesto para ricos''.

Durante su intervención de hoy, Zapatero ha vuelto a dejar caer esta idea al señalar que las medidas tomadas hasta ahora han tratado de repartir de manera equitativa y justo el esfuerzo colectivo y que esa misma pauta de reparto equitativo "tendrá otras manifestaciones en el proyecto de Presupuestos para 2011", en una velada referencia al citado impuesto para las rentas más altas.