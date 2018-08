Política

Juicio

Los acusados aseguran que Udalbiltza no buscaba un 'gobierno paralelo'

Redacción

16/07/2010

Esta ha sido la principal idea que los acusados han querido poner de manifiesto en la segunda sesión del juicio. El próximo jueves se retomarán las declaraciones.

Ocho de los 20 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, que desde ayer están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, han asegurado que la entidad era "plural" y que entre sus objetivos no estaba el de buscar la construcción de un "gobierno paralelo con sus ministerios".

Esta ha sido la principal idea que los acusados han querido poner de manifiesto en la segunda sesión del juicio, en el que el fiscal Juan Moral pide penas de entre 10 y 15 años de cárcel para ellos por los delitos de integración en ETA y malversación de caudales públicos, así como la clausura definitiva de la entidad.

"Udalbiltza no tenía entidad para poder ser un gobierno paralelo con ministerios y esas cosas", ha sostenido la ex alcaldesa de

Amoroto (Bizkaia), Maribi Ugarteburu, que ha añadido que "esas ideas" las conocieron con el auto de procesamiento, lo que provocó "algunas risas, aunque no me hace gracia, la verdad".



De los 20 acusados, falta por declarar Larraitz Sanzberro, con cuyo interrogatorio se iniciará la sesión del próximo jueves.