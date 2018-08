Política

Reunión del PP de Álava

Maroto cree que la 'desunión' del PSOE le descarta como alternativa

Agencias | Redacción

05/03/2017

'Es imposible ser útil a España cuando todavía no se sabe cuál es la posición y de todos los discursos cuál es el que prevalece', ha recalcado.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado hoy que es "muy evidente" la falta de unidad en el PSOE y que esto le "imposibilita a construir una alternativa" al actual Gobierno de Madrid.

Maroto ha comparecido hoy en Vitoria ante los medios de comunicación sin preguntas después de mantener una reunión con dirigentes y cargos de su partido en Álava.

Tras afirmar que en el último congreso su partido ha salido reforzado en la "unidad", Maroto ha dicho que esta cualidad es una "herramienta fundamental para poder gobernar España".

Ha considerado que los partidos que "se quieren definir como de alternativa tienen un grave problema" por su falta de unidad, especialmente el socialista que es, "sin duda, el partido que más problemas internos tiene".

"Es imposible ser útil a España cuando todavía no se sabe cuál es la posición y de todos los discursos cuál es el que prevalece", ha recalcado.

Maroto ha señalado que el PSOE está dividido entre "el no es no de Pedro Sánchez y el no se sabe de Susana Díaz" y esa falta de unidad les "imposibilita" para ser alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy.

Junto con la unidad, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP ha puesto en valor la "capacidad de pacto" y ha asegurado que su partido "entiende la perfección" que España "solo saldrá adelante con aquello que se pacte entre distintos".

Ha aclarado que "pactar no es imponer" y en referencia a los presupuestos generales del Estado ha dicho que quieren "ampliar la capacidad de acuerdo no solo a Ciudadanos y Coalición Canaria" sino a otras formaciones.

"Los partidos tienen que entenderse y tienen que pactar, pero el pacto no es la imposición y no se puede exigir acuerdos a golpe de titular", ha afirmado Maroto.