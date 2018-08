Política

Lander Martínez denuncia una agresión de un simpatizante de ATA

Agencias | Redacción

06/03/2017

Todo el arco parlamentario condena la agresión y se solidariza con el secretario de Organización y portavoz de Elkarrekin Podemos.

El secretario de Organización de Podemos Euskadi y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, fue víctima este pasado fin de semana de una agresión por parte de un "simpatizante de ATA" (Movimiento pro Amnistía y Contra la Represión), según ha denunciado Elkarrekin Podemos y el propio Martínez.

El portavoz parlamentario, quien ha compartido en Twitter una foto de su ojo contusionado, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para explicar lo ocurrido.

Que esto siga sucediendo nos obliga a reflexionar políticamente, desde el consenso, en las instituciones y con la sociedad civil. pic.twitter.com/quiJG6Mj97 — Lander Martinez (@LanderMartinez_) 6 de marzo de 2017

Acompañado por la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba y la presidenta del grupo parlamentario, Pili Zabala, Martínez ha señalado que la agresión tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo en un bar de Bilbao. En sus palabras, el ataque tuvo que ver con sus "ideas políticas" y su condición de portavoz parlamentario de la coalición Elkarrekin Podemos.

Martínez ha enmarcado la agresión en la "inercia intolerable de un pasado intolerable" padecido en Euskadi. "Nuestro país necesita memoria, una memoria inclusiva de todos los sufrimientos. Las víctimas, sin excepción, tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Toda violencia presente o pasada, la ejerciese quien la ejerciese, debe ser rechazada sin medias tintas ni ambigüedades para lograr un relato compartido", ha asegurado, al tiempo que ha confiado en que la presente legislatura "dé frutos en materia de paz y convivencia".

El portavoz parlamentario ha negado cualquier "tipo de victimismo o rencor" y ha llamado a "reflexionar y actuar políticamente de manera consensuada", tanto en el ámbito de las instituciones como de la sociedad civil.

Martínez, junto con Alba y Zabala, a su llegada a la rueda de prensa. EFE

Por otro lado, ha reconocido que en el pasado ya sufrió "un incidente menor" con una persona del entorno de ATA que "dejó pasar" y también ha aparecido alguna pancarta con su nombre y ataques en las redes sociales.

No obstante, ha rechazado que Podemos Euskadi se sienta perseguido como grupo político, aunque "sí es cierto que hay acciones y 'tics' que pertenecen a inercias del pasado y son intolerables".

"Sin mediar palabra"

Según ha relatado, durante la noche del pasado sábado se encontraba en un bar de Bilbao con amigos, "en un ambiente no político", cuando sufrió una "agresión física directa sin mediar palabra, debate o contacto alguno con el agresor".

"Una persona que estaba en un grupo de cuatro me preguntó literalmente si yo era la persona famosa que pensaba que era y, de manera casi instantánea, otro me propinó un cabezazo en la zona derecha de mi cara. Aturdido me alejé de ellas", ha narrado.

Asimismo, ha afirmado que supo, por "comentarios explícitos de estas personas", que la agresión "tenía que ver con mis ideas políticas y mi condición de portavoz de Elkarrekin Podemos". "El agresor, por la información directa de que disponemos, se mueve en la órbita de ATA", ha asegurado, para añadir que este domingo interpuso denuncia en el juzgado de guardia.

Según ha anunciado, pedirá al juez que la agresión se tramite por los servicios de mediación del juzgado, ya que espera que la denuncia sea "en clave de justicia restaurativa y no punitiva". "Esto significa reclamar el reconocimiento de los hechos, una disculpa sincera, así como alguna forma de reparación no personal, sino del tipo comunitario y social que sirva de atenuante para suspender la ejecución de la pena si ésta implicase privación de libertad", ha añadido.

Todo el arco parlamentario condena la agresión

Todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco han condenado la agresión a Martínez, quien ha agradecido "sinceramente" el apoyo recibido.

En opinión del parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, el ataque revela "intolerancia y falta de respeto a opiniones ajenas" y "es un ejemplo más de los retos" que la sociedad vasca tiene "por delante en materia de construcción de la convivencia normalizada".

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, por su parte ha trasladado su "solidaridad" a Martínez. Casanova ha tachado de "intolerable e injustificable" la agresión que ha sufrido.

Elkartasuna eta babesa adierazi diogu pertsonalki @LanderMartinez-i. Erasoa errefusatu dugu onartezina delako. — EH Bildu (@ehbildu) 6 de marzo de 2017

En declaraciones a Radio Euskadi, el portavoz adjunto del PSE-EE, Eneko Andueza, ha condenado la agresión y ha asegurado que "en los tiempos y circunstancias que corren" estas actitudes "están absolutamente de sobra".

Nuestra solidaridad con @LanderMartinez_ por la inaceptable agresión de la que ha sido objeto. — Socialistas Vascos (@socialistavasco) 6 de marzo de 2017

Por último, la portavoz del PP vasco, Laura Garrido, ha mostrado su rechazo a la agresión, al tiempo que ha trasladado su solidaridad a Martínez. "Esperamos que este tipo de conductas se destierren absolutamente de nuestra tierra", ha añadido.