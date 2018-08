Política

Juicio caso Palau

Millet admite que Ferrovial pagó comisiones ilegales a CDC

Agencias | Redacción

08/03/2017

El acusado ha asegurado que desconoce si altos cargos del partido estaban al corriente de esta trama.

Fèlix Millet, el expresidente del Palau de la Música, ha admitido que la constructora Ferrovial pagó comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública a CDC a través de la entidad cultural, aunque ha dicho desconocer si altos cargos del partido estaban al corriente de esta trama.

Millet ha sido el primero de los acusados del juicio por el saqueo del Palau de la Música que ha declarado en la Audiencia de Barcelona, y solo ha aceptado responder a las preguntas del fiscal y de su defensa.

En principio, Millet ha admitido que cargó al Palau de la Música gastos particulares, desde obras en sus viviendas o viajes hasta las bodas de sus hijas, pero ha ceñido el desvío de fondos a la carta de confesión que remitió al juez en 2009, cuando reconoció haberse quedado cerca de 3 millones de la entidad cultural.

Además, ha admitido que la entidad cultural sirvió de intermediaria para el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a la constructora CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, mordidas que asegura se entregaron en mano al extesorero del partido ya fallecido Carles Torrent, al que después sucedió Daniel Osàcar.

Millet ha reconocido que las comisiones entregadas por la constructora Ferrovial se las repartía con CDC. "No lo dije en mi confesión pero esa es la verdad", ha recalcado a la vez que ha precisado que el pago de comisiones ilegales se prolongó "durante muchos años" y ha señalado que las cantidades a pagar las decidían la constructora de acuerdo con CDC.

"Convergència sabía que Ferrovial daba ese dinero a cambio de que se le adjudicara obra pública, las interioridades de CDC no las conozco", ha aseverado.

El acusado ha añadido que no recuerda si se reunió con algún otro responsable de CDC para tratar de las supuestas comisiones en el tiempo transcurrido entre la muerte de Carles Torrent y el nombramiento de Daniel Osàcar como sucesor: "Diría que no, me puedo equivocar pero no creo que me equivoque".

Concretamente, ha dicho no saber nada de una reunión a la que ha aludido el fiscal, en la que también habrían participado el exdiputado de CDC Jaume Camps y el exconseller de Justicia Germà Gordó, cuyo nombre relacionan los investigadores con el presunto pago de comisiones de empresas a la formación.