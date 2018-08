Política

Suiza autoriza la extradición a España de Nekane Txapartegi

Agencias | Redacción

23/03/2017

Según la Justicia suiza, Txapartegi 'no ha podido sustentar de manera creíble que fue torturada en España'.

La Justicia suiza ha autorizado la extradición a España de Miren Nekane Txapartegi Nieve, tal y como había solicitado el Gobierno español, con objeto de que cumpla la pena de cárcel a la que fue condenada por colaboración con ETA.

Durante el proceso en Suiza para autorizar o no la extradición, Txapartegi alegó que había sido condenada en España a raíz de una confesión que le fue "extraída mediante tortura" y que estaba siendo "perseguida por motivos políticos".

No obstante, la Oficina federal de Justicia ha explicado en un comunicado que se "cumplen todas la condiciones" para la extradición, y que Txapartegi "no ha podido sustentar de manera creíble que fue torturada en España y que las autoridades españolas no habían examinado de forma seria estas alegaciones".

Txapartegi, que vivía desde 2009 en Suiza "bajo una falsa identidad", fue detenida el 6 de abril de 2016 en Zurich en base a una petición de extradición dictada por España.

Fue condenada en diciembre de 2007 a once años de cárcel por el delito de integración en ETA, pena que fue reducida en 2009 por el Tribunal Supremo a 6 años y 9 meses de prisión por entender que el delito era de colaboración y no de integración.

En febrero de este año fue rebajada de nuevo en aplicación del nuevo artículo del Código Penal a tres años y medio de prisión.

La ONG Mundial Contra la Tortura, contraria a la extradición

El septiembre pasado, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicitó a las autoridades suizas que no autorizasen la citada extradición por existir una "fuerte evidencia" de que sufrió torturas cuando fue detenida en España.