Consultas del 2 de abril

Resultados pueblo a pueblo de las consultas de Gure Esku Dago

02/04/2017

La participación final en las consultas realizadas este domingo por Gure Esku Dago ha sido del 28,25 %, lo que supone que un total de 13.284 personas han votado de entre las 47.029 que estaban llamadas a participar.

Las preguntas ante las que los ciudadanos convocados han debido posicionarse presentaban pequeñas variaciones entre sí, según el lugar de la consulta, aunque la cuestión subyacente en todas ellas consistía en conocer si se desea o no ser ciudadano de un Estado vasco soberano, libre o independiente. Las preguntas han estado divididas de la siguiente manera:

- Arrigorriaga: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

- Busturialdea:

Errigoiti y Mendata: "¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria soberana?"

Arratzu: "Siendo ciudadano/a de Euskal Herria, ¿estás de acuerdo con ejercer el derecho a decidir nuestro futuro?"

Ajangiz, Bermeo, Busturia, Ea, Ereño, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Kortezubi, Morga, Murueta, Muxika eta Nabarniz: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?".

Los resultados globales han mostrado que de las 13.284 personas que han acudido a votar, 12.652 (95,24 %) lo han hecho a favor de ser ciudadanos de un Estado vasco soberano, mientras que 375 (2,82 %) se han mostrado contrarios a dicha opción. Los votos en blanco han supuesto el 2,82 % del total (222) y los nulos el 0,26 % (35).

Estos han sido los datos los resultados obtenidos en cada pueblo:

Busturialdea:

Ajangiz: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 403

Han votado: 244

Participación: 60,55 %

Sí: 236

No: 3

En blanco: 4

Nulos: 1

Arratzu: "Siendo ciudadano/a de Euskal Herria, ¿estás de acuerdo con ejercer el derecho a decidir nuestro futuro?"

Llamados a votar: 339

Han votado: 244

Participación: 71,98 %

Sí: 232

No: 5

En blanco: 3

Nulos: 4

Bermeo: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 14.643

Han votado: 3.847

Participación: 26,27 %

Sí: 3.698

No: 91

En blanco: 54

Nulos: 4



Busturia: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 1.421

Han votado: 531

Participación: 37,37 %

Sí: 490

No: 25

En blanco: 16

Nulos: 0



Ea: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 747

Han votado: 437

Participación: 58,5 %

Sí: 420

No: 7

En blanco: 8

Nulos: 2

Ereño: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 221

Han votado: 152

Participación: 68,78 %

Sí: 132

No: 5

En blanco: 11

Nulos: 4



Errigoiti: "¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria soberana?"

Llamados a votar: 438

Han votado: 237

Participación: 54,11 %

Sí: 227

No: 5

En blanco: 5

Nulos:0

Forua: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 831

Han votado: 396

Participación: 47,65 %

Sí: 359

No: 18

En blanco: 17

Nulos: 2



Gautegiz Arteaga: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 677

Han votado: 281

Participación: 41,51 %

Sí: 269

No: 4

En blanco: 7

Nulos: 1



Gernika-Lumo: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 14.254

Han votado: 3.921

Participación: 27,51 %

Sí: 3.790

No: 103

En blanco: 26

Nulos: 2

Kanala: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 95

Han votado: 75

Participación: 78,95 %

Sí: 73

No: 2

En blanco: 0

Nulos: 0

Kortezubi: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 367

Han votado: 229

Participación: 62,4 %

Sí: 225

No: 2

En blanco: 2

Nulos: 0



Mendata: "¿Quieres ser ciudadano/a de una Euskal Herria soberana?"

Llamados a votar: 324

Han votado: 159

Participación: 49,07 %

Sí: 155

No: 0

En blanco: 4

Nulos: 0



Morga: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 375

Han votado: 190

Participación: 50,67 %

Sí: 181

No: 4

En blanco: 5

Nulos: 0



Murueta: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 261

Han votado: 167

Participación: 63,98 %

Sí: 158

No: 8

En blanco: 0

Nulos: 1



Muxika: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 1.150

Han votado: 519

Participación: 45,13 %

Sí: 494

No: 5

En blanco: 15

Nulos: 5



Nabarniz: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 220

Han votado: 163

Participación: 74,09 %

Sí: 153

No: 5

En blanco: 0

Nulos: 5



Arrigorriaga: "¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco independiente?"

Llamados a votar: 10.263

Han votado: 1.492

Participación: % 14,5

Sí: 1.360

No: 83

En blanco: 45

Nulos: 4

