Política

Las Landas

Termina sin éxito la búsqueda del cuerpo de Naparra

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/04/2017

Eneko Etxeberria, hermano de Naparra, ha asegurado que la familia no busca solamente encontrar su cuerpo, sino que se haga justicia.

La búsqueda en Las Landas francesas del cuerpo del presunto etarra y supuesto dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas José Miguel Etxeberria, "Naparra", desaparecido en 1980, ha finalizado sin éxito, ha explicado el fiscal de Mont de Marsan, Jean-Philippe Récappé.

El representante del Ministerio público francés no ha descartado que el cuerpo pudiera haber sido enterrado allí en un principio y desplazado posteriormente, pero ha dejado claro que en la zona explorada no se han encontrado restos.

Récappé ha destacado que las autoridades francesas ya han llevado a cabo el trabajo solicitado por las españolas, y que le corresponde ahora a estas proseguir las búsquedas.

Naparra desapareció el 11 de junio de 1980 en Ziburu, en el País Vasco francés, cuando tenía 22 años, y su secuestro y asesinato fue reivindicado hasta en cinco ocasiones por el Batallón Vasco Español.

La familia de Naparra

Eneko Etxeberria, hermano de Naparra, ha asegurado que la familia no busca solamente encontrar su cuerpo, sino que se haga justicia.

Es la primera vez, subraya, que han estado tan cerca de la oportunidad de hallar su cuerpo. "Me siento esperanzado, pero también realista ante la posibilidad de que no se pueda encontrar, de que la pista no haya sido buena", ha indicado en entrevista telefónica.

"Seguiríamos intentándolo, de una forma u otra. Es cuestión de voluntades, y no precisamente nuestras, sino de gente que seguro que sabe el paradero", ha destacado Etxeberria, para quien estos últimos 37 años han sido prácticamente "una travesía en el desierto".