El PNV tiene preparada la enmienda a la totalidad ante la falta de acuerdo

27/04/2017

El diputado jeltzale Aitor Esteban reconoce, no obstante, que "aquí en Madrid suele gustar mucho lo del último día y a última hora".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 está "evidentemente" preparada porque en estos momentos "no hay acuerdo" en torno a un apoyo al Gobierno español en el debate de totalidad de las cuentas.

"En este momento las posturas están alejadas, no es una cuestión de cifras, son otros temas y estaremos hasta el último minuto", ha dicho Aitor Esteban a los medios de comunicación en el Congreso en referencia a las negociaciones.

El portavoz parlamentario ha incidido en que si en estos momentos hubiera que votar "lo haríamos a favor de una enmienda a la totalidad o presentaríamos nuestra enmienda a la totalidad", que ha advertido "la tenemos preparada".

Ha puntualizado, no obstante, que el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad termina el viernes y que el debate será la próxima semana, por lo que ha manifestado: "No voy a decir lo que va pasar".

"Aquí en Madrid suele gustar mucho lo del último día y a última hora. En estos momentos les diría que vamos a votar 'no', pero como en el último minuto luego no hay ninguna dificultad, no voy a decir lo que va a pasar", ha dicho.

El debate a las enmiendas a la totalidad tendrá lugar el 3 y 4 de mayo en el pleno del Congreso y el Gobierno de Rajoy necesita los votos del PNV para alcanzar los 175 diputados, un empate técnico que haría decaer los vetos.