Política

Presupuestos 2017

Erkoreka: 'Los presupuestos no se decidirán hasta el último momento'

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/04/2017

El portavoz del Gobierno Vasco ha afirmado que "hay que separar" las negociaciones sobre los presupuestos y los casos de corrupción.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que las posturas entre el Gobierno central y vasco en la negociación sobre el Cupo "no estaban lo suficientemente cerca", y ha apuntado que este tipo de acuerdos "se deciden en el último momento".

Por otra parte, en una entrevista a Euskadi Irratia, ha asegurado que la negociación del Cupo es una cuestión que "está por encima" de los partidos que en un momento concreto puedan estar en un gobierno u otro, por lo que ha afirmado que "hay que separar" los casos de corrupción aparecidos en el PP con la negociación que los gobiernos central y vasco mantienen en torno al Cupo.

Erkoreka ha indicado que el Cupo y el Concierto Económico tienen "una importancia institucional que no podemos dejar a un lado porque hay un partido en concreto en el Gobierno".

Asimismo, y ante las críticas de EH Bildu a la posibilidad de que el PNV apoye el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno del PP, Erkoreka ha afirmado que "el Gobierno Vasco ve cada semana cómo esa izquierda abertzale que pretende construir una valla en torno al PP acuerda iniciativas sin ningún tipo de complejo en el Parlamento Vasco con ese PP".

Josu Erkoreka ha indicado que el jueves por la tarde las posturas entre ambos gobiernos en torno al Cupo "no estaban lo suficientemente cerca", aunque ha señalado que, "por mi experiencia, he visto y aprendido durante muchos años en Madrid que este tipo de acuerdos se deciden en el último momento, tanto para el sí como para el no".

El portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que son "unas negociaciones complejas", ya que se tratan "muchos temas y muy complejos", y ambas partes continuarán negociando durante este viernes y "seguramente, hasta el último momento, no habrá resultado o respuesta concreta alguna".