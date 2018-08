Política

Primarias en el PSOE

El recuento confirma que Sánchez le pisa los talones a Díaz

agencias | Redacción

05/05/2017

Susana Díaz ha logrado 59.390 avales, Sánchez 53.117, y Patxi López ha quedado lejos con 10.866. Este último ha rechazado entrar en la candidatura de Sánchez y ha pedido evitar la división.

Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López serán proclamados oficialmente esta tarde candidatos a la Secretaría General del PSOE con 59.390 avales la primera, 53.117 el segundo y 10.866 el tercero, avales validados respectivamente, lo que supone que la distancia de 6.000 firmas entre Díaz y Sánchez apenas varía.

La Comisión Gestora del PSOE ha terminado esta tarde el recuento de los avales recogidos por los tres candidatos, tras lo que se ha reunido la Comisión federal de Ética y Garantías, que redactará el dictamen.

Según datos avanzados por las distintas candidaturas, Ferraz ha invalidado a Susana Díaz 4.635 avales del total de 63.610 que presentó el viernes.

A Pedro Sánchez, se le han invalidado 4.407 avales de un total de 57.768 y a Patxi López, 1.052 de los 12.000 que entregó.

Nada más conocerse los datos, representantes de la candidatura de Sánchez han reclamado al equipo de la presidenta andaluza que pida perdón por las "insinuaciones" que hicieron ayer sobre la validez de los avales del ex secretario general.

No obstante, la proclamación definitiva de los candidatos tendrá que esperar al lunes, ya que es el plazo estipulado para resolver las reclamaciones que podían surgir del recuento.

López rechaza la oferta de Sánchez

Patxi López ha confirmado que seguirá adelante para intentar ser elegido nuevo secretario general de la formación, a cuyos militantes ha convocado a apoyarle para evitar la "división suicida" del partido.

En una rueda de prensa celebrada después de que haya concluido la verificación de avales a las tres candidaturas que concurren al proceso de primarias en el PSOE, López se ha referido varias veces y en muy duros términos al enfrentamiento interno sufrido por el partido desde que arrancó el proceso de primarias.

"No me voy a retirar, porque no puedo dejar abandonados a los militantes de la unidad", ha subrayado el ya candidato, quien ha pedido a los casi 12.000 militantes que le han avalado y a quienes "no quieren resignarse a ver cómo seguimos divididos" a seguir "enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida".

Patxi López ha informado de que ha hablado con Pedro Sánchez cuatro horas después de que éste hiciera público su ofrecimiento de acudir juntos a las primarias y ha señalado que no le ha parecido la forma más correcta que ese diálogo se produjera después de comunicar públicamente sus intenciones.

