Política

Euskadi Política

'Es desproporcionado elevar esos hechos a ataque'

09/05/2017

Arkaitz Rodríguez, portavoz de Sortu, sobre las pintadas y lanzamiento de basura contra la sede del PNV en Donostia.

Entrevistado en el Boulevard de Radio Euskadi, el portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez considera ?desproporcionado elevar a categoría de ataque, poco menos que atentado? las pintadas y lanzamiento de basura contra la sede del PNV en Donostia.

Asegura que ?Sortu no lo hubiera hecho? porque, entre otras cosas, desvía la atención del debate central que, a su juicio, debería ser que ?el PNV ha optado por sostener a un gobierno corrupto, antidemocrático, antisocial y enemigo de la paz?.

Rodríguez considera que el precio del acuerdo entre PP y PNV es muy elevado y, por tanto, muy mal negocio para la sociedad vasca.

EA: 'No es nuestro estilo'

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha asegurado sobre las pintadas que "indudablemente no es nuestro estilo, y no nos gusta nada que se haga así. No es la vía que nosotros queremos y queda claro cada vez que ocurren cosas así porque lo decimos claramente", ha destacado en una entrevista en Euskadi Irratia.