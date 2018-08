Política

Primarias Socialistas

Pedro Sánchez recupera la Secretaría General del PSOE

21/05/2017

21/05/2017

Ha logrado el 50,21 % de los votos, Susana Díaz ha obtenido el 39,94 % y Patxi López se ha hecho con el 9,85 %.

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez volverá a liderar el partido tras derrotar a Susana Díaz y a Patxi López, al lograr el 50,21 % de los votos, frente a la presidenta andaluza, quien ha obtenido el 39,94 %, con el 99,23 % escrutado. Mientras que Patxi López se ha hecho con el 9,85 %.

El ganador y futuro secretario general del PSOE ha sumado 74.178 papeletas, mientras que Susana Díaz ha recibido 59.030 votos y Patxi López, 14.568. La participación se sitúa en el 80,3 % del censo de militantes socialistas.

Sánchez: "Hoy quien ha ganado es el PSOE"

El ganador de las primarias del PSOE de hoy, Pedro Sánchez, ha agradecido hoy el trabajo de sus dos contrincantes, a quienes se ha dirigido por su nombre de pila, "Susana y Patxi", y ha subrayado que todos ellos se han esforzado por hacer un partido más fuerte.

A continuación, ha afirmado que "hoy quien ha ganado ha sido el PSOE" y no él, y que "cuando gana el PSOE gana España".



Aclamado por unos 200 militantes en el salón de actos de Ferraz al grito de "sí es sí", Sánchez ha comparecido arropado por miembros de su equipo y diputado y les ha dado las "gracias de corazón" por su "ilusión y ejemplo".



"Somos la vanguardia del sistema democrático y político en España", les ha dicho.

Finalmente, Sanchez ha subrayado que "hoy empieza todo. Hoy no acaba nada", y ha garantizado que trabajará para lograr un "nuevo PSOE" con el fin de cambiar España.

Pedro Sánchez, en la comparecencia posterior ha ser reelegido como secreatrio general del PSOE. Foto: EiTB

Llamada de Susana Díaz

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a líderar el PSOE, Susana Díaz, ha felicitado, en un primer momento, al ganador de las primarias, Pedro Sánchez, a través de una llamada telefónica, a pesar de que los dos han seguido el escrutinio desde la misma planta de la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Por su parte, Patxi López ha utilizado Twitter para lanzar su primera felicitación hacia Sánchez:

Felicidades @sanchezcastejon. La militancia ha hablado, ahora nos toca a todos/as trabajar por reconstruir el @PSOE — patxilopez (@patxilopez) 21 de mayo de 2017

Más tarde ámbos han comparecido por separado ante los medios en la sede de Ferraz. El primero en hablar ha sido Patxi López quien ha vuelto a felicitar a Pedro Sánchez y ha dado por "acabado el proceso interno" de su partido y ha defendido que ahora "los ciudadanos están esperando fuera" a los socialistas para que consigan hacer del partido la "referencia de la izquierda".

Pocos minutos después ha sido el turno para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha prometido "arrimar el hombro" y ponerse a disposición del PSOE "en todo aquello que el partido necesite". "Vamos como siempre a estar en todo aquello que el PSOE requiera", ha asegurado.

Reacciones políticas entre los partidos



El Partido Popular lamenta que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas de hoy suponga "la vuelta al no es no". Así lo han señalado fuentes de la dirección nacional del partido consultadas por Efe en una primera valoración tras conocer la victoria de Sánchez.



Sin embargo, han apelado a la tranquilidad ante lo que puede suponer esa elección en el futuro para la estabilidad del país. En concreto, no han querido entrar en especulaciones sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy pueda decidir una convocatoria anticipada de elecciones generales.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha felicitado a Pedro Sánchez por su triunfo. "Los militantes del PSOE han decidido y han mandado un mensaje muy claro. Felicidades y buena suerte, Pedro Sánchez", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.

Los militantes del PSOE han decidido y han mandado un mensaje muy claro. Felicidades y buena suerte, @sanchezcastejon — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 21 de mayo de 2017

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha enviado su mensaje de felicitación a través de Twitter a Pedro Sánchez por su elección como secretario general del PSOE y a toda la militancia por su participación en las primarias.

Felicito a @sanchezcastejon por su elección como Secretario General de @PSOE, y a todos sus militantes por la participación en sus primarias — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de mayo de 2017

Hace unos días, el líder de Ciudadanos advirtió de que si fuera Sánchez el ganador de las primarias, no contará con Ciudadanos "para gobernar con nacionalistas" como dijo que quería el nuevo secretario general.

Dimisión de Antonio Hernando

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha llamado hace unos minutos al presidente de la gestora, Javier Fernández, para comunicarle su "dimisión inmediata", tras la victoria de Sánchez, quien avanzó hace unos días que, si él era reelegido secretario general, Hernando "seguro" que no continuaría en su cargo.