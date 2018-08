Política

El PSE ve un 'paso' en la postura de la izquierda abertzale

19/08/2010

Sin embargo, el parlamentario socialista, Óscar Rodríguez, cree que todavía "no es el paso necesario, no es el paso que la sociedad está esperando".

El parlamentario del PSE-EE Óscar Rodríguez, ha afirmado que la reflexión de la izquierda abertzale sobre los actos de kale borroka supone un paso, aunque cree que "no es el paso necesario, no es el paso que la sociedad está esperando"

De esta manera, se ha referido al comunicado hecho público por la izquierda abertzale en el que asegura que los actos de violencia callejera de los últimos días se sitúan "fuera" de su estrategia de apuesta por las vías exclusivamente políticas.

El representante socialista ha señalado que "no sirve sencillamente con decir yo no he tenido nada que ver con los atentados", sino que se deberían denunciar y condenar esos ataques. "Si no dan ese paso, su credibilidad está bajo las cenizas de los contenedores que han quemado estos individuos, que se han dedicado a practicar la kale borroka en las últimas semanas", ha añadido.

EA reitera la vigencia del acuerdo

Eusko Alkartasuna (EA), por su parte, ha reiterado hoy la "vigencia" de su acuerdo con la izquierda abertzale y su "apuesta decidida por la creación de un espacio soberanista" que lleve a Euskal Herria "definitivamente hacia la soberanía plena y la normalización", por medio de "vías políticas y pacíficas".

EA realiza esta consideración en un comunicado hecho público después de que la izquierda abertzale insistiera ayer en su "apuesta inequívoca" por "la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas", tras los últimos episodios de violencia callejera registrados.

En su nota, Eusko Alkartasuna recuerda que ya ha exigido que se esclarezca "lo ocurrido" en los incidentes acaecidos en diferentes localidades vascas en las últimas semanas, al tiempo que ha manifestado "su rechazo" a estos actos "independientemente" de su "naturaleza".