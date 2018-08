El fiscal jefe de AnticorrupciÃ³n tiene una empresa 'offshore' en PanamÃ¡

Política

Corrupción en España

El fiscal jefe de Anticorrupción tiene una empresa 'offshore' en Panamá

Agencias | Redacción

30/05/2017

Las asociaciones de fiscales exigen a Manuel Moix "una explicación urgente". Podemos califica de "vergüenza" que un fiscal que debe perseguir la corrupción tenga intereses en paraísos fiscales.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha afirmado este martes que "es ético que los hijos hereden de los padres" tras ser preguntado por la información del diario digital Infolibre que apunta que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa 'offshore' en Panamá propietaria de una propiedad en Collado Villalba (Madrid).

Moix ha realizado estas declaraciones a las cámaras de La Sexta en el momento de entrar en su despacho de Anticorrupción.

Según la noticia publicada, Moix sería propietario en el citado porcentaje de la empresa Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 y propietaria de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño. Hasta 2012, la vivienda pertenecía a los padres del fiscal jefe.

Tras conocer los hechos, las tres asociaciones de fiscales han exigido al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que dé "explicaciones urgentes y convincentes".

"Censuramos falta de ética del Jefe Anticorrupción por su participación en sociedad radicada en paraíso fiscal y exigimos explicaciones", ha señalado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en un mensaje publicado en Twitter.

Igualmente, la Asociación de Fiscales ha exigido a Moix que en las próximas horas dé "oportuna respuesta a este tema". "Tiene que dar ya explicaciones pertinentes", ha afirmado su portavoz Jesús Alonso.

Desde la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales, su portavoz, Miguel Pallarés, califica la noticia de "sorprendente" y da un plazo a Moix de 24 horas para que dé explicaciones y aporte la documentación que aclare todo esto asunto "muy confuso".

Ahora bien, quiere dejar claro que ni ahora ni nunca "al frente de la Fiscalía Anticorrupción puede estar una persona que esté vinculada con un paraíso fiscal", algo que "la ciudadanía no puede entender".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que sigue confiando en Moix mientras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ha querido pronunciarse bajo el argumento de que desconoce las "cuestiones tributarias o patrimoniales de ningún fiscal".

Asimismo, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha dicho que tiene que "enterarse bien de los hechos" para poderse pronunciarse.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera "surrealista y vergonzoso" que Manuel Moix pueda tener una empresa en Panamá y, por eso, cree que no puede en su cargo "ni un minuto más".

"Surrealista y vergonzoso. Moix no puede seguir en el cargo ni un minuto más", ha asegurado Sánchez en un mensaje en una red social.

Además de las palabras de Sánchez, el PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que dé explicaciones sobre los supuestos intereses del fiscal en Panamá.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también ha tachado de "vergonzoso" que el fiscal jefe Anticorrupción tenga "intereses" en paraísos fiscales lo que, a su juicio, supone "una razón más" para presentar "por dignidad" una moción de censura para que el PP deje de "parasitar" las instituciones.

El líder de la formación morada considera una "vergüenza" que quien está llamado a perseguir la corrupción no sólo no la persiga, sino que la "perjudique", y además tenga "intereses" en paraísos fiscales, como Panamá, para, a su juicio, no tener que tributar en España.