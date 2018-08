Política

Manifestación en Pamplona en defensa de bandera de Navarra

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/06/2017

Bajo el lema "Defendamos la bandera de Navarra/Gurea defenda dezagun", miles de personas han criticado la derogación de la Ley de Símbolos.

Miles de personas han secundado este sábado por la tarde la manifestación convocada en Pamplona por una plataforma ciudadana y apoyada por partidos como UPN, PSN y PP, en defensa de la bandera de Navarra tras la derogación de la Ley de Símbolos que elimina la prohibición de que la ikurriña ondee en Ayuntamientos navarros.

Entre 22.000 y 25.000 personas, según los organizadores, y unas 15.000, según la Policía Municipal de Pamplona, han participado en la marcha, que encabezada por una gran bandera, ha tenido como lema "Defendamos la bandera de Navarra/Gurea defenda dezagun".

Durante la manifestación, que ha comenzado junto al Parlamento foral y ha concluido frente a la sede del Gobierno de Navarra, los asistentes que portaban miles de banderas navarras y alguna española, han coreado consignas como "Navarra entera y una sola bandera", "Barkos dimite, Navarra no te admite", "queremos nuestra bandera, no queremos la de fuera", "no nos engañan, Navarra es España" o "la ikurriña motivo de riña".

Ciudadanos y miembros de los colectivos convocantes han portado la pancarta principal y tras ellos se han colocado dirigentes de las formaciones políticas que han apoyado la convocatoria, con una nutrida representación de regionalistas y populares en las primeras filas.

'Clamor de miles de navarros'

La manifestación ha transcurrido en un ambiente festivo y ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que los convocantes han pedido a la presidenta del Gobierno Uxue Barkos que escuche el "clamor de miles de navarros" en defensa de su bandera.

"Dejemos la bandera de Navarra donde está, como símbolo de unidad y pluralidad de todo nuestro pueblo", han sostenido, al tiempo que han llamado al Ejecutivo a "buscar concordia y unidad".

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que la derogación de la Ley de Símbolos "es una afrenta" a la bandera de Navarra, y espera que el Gobierno de Navarra y el cuatripartito "hagan una reflexión" y "escuchen a la gente". "Tenemos una bandera que tiene siglos de historia" y "la iniciativa que han tomado ayuda poco a que se conviva con naturalidad en esta comunidad", ha subrayado.

